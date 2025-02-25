Рада ухвалила закон про стимулювання благодійництва в Україні: про що йдеться

Верховна Рада України проголосувала за доопрацьований законопроєкт N12328-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання благодійництва у період воєнного стану" за основу та в цілому.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Проєкт закону підготовлено народними депутатами - членами Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт передбачає стимулювання благодійної допомоги на користь благодійних організацій та фізичних осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації у період дії правового режиму воєнного стану, а також вдосконалення окремих положень, які стосуються оподаткування податком на доходи фізичних осіб благодійної допомоги та пожертв. Пропонується до кінця календарного року, у якому відбудеться припинення або скасування воєнного стану, надати можливість платникам податку на прибуток підприємств не збільшувати фінансовий результат до оподаткування у разі надання коштів або товарів, робіт, послуг благодійним організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій, у розмірі, що не перевищує 8% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

За словами Гетманцева, законопроєкт урівнює податкові наслідки щодо оподаткування ПДФО благодійної допомоги у грошовій та негрошовій формах.

Важливо, що реалізація закону у разі його прийняття не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України або місцевих бюджетів.

Нагадаємо, United24 зібрав понад 1 мільярд доларів благодійних внесків. Люди по всьому світу обʼєдналися у бажанні допомогти Україні.