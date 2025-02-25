Рада приняла закон о стимулировании благотворительности в Украине: о чем идет речь

Верховная Рада Украины проголосовала за доработанный законопроект N12328-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании благотворительности в период военного положения" за основу и в целом.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Проект закона подготовлен народными депутатами — членами Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусматривается стимулирование благотворительной помощи в пользу благотворительных организаций и физических лиц, пострадавших вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации в период действия правового режима военного положения, а также совершенствование отдельных положений, касающихся налогообложения доходов физических лиц. Предлагается до конца календарного года, в котором состоится прекращение или отмена военного положения, предоставить возможность плательщикам налога на прибыль предприятий не увеличивать финансовый результат до налогообложения в случае предоставления средств или товаров, работ, услуг благотворительным организациям, внесенным в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, в размере, не превышающем 8% налогооблагаемой прибыли.

По словам Гетманцева, законопроект уравнивает налоговые последствия по налогообложению НДФЛ благотворительной помощи в денежной и неденежной формах.

Важно, что реализация закона в случае его принятия не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины или местных бюджетов.

Напомним, United 24 собрал более 1 миллиарда долларов благотворительных взносов . Люди во всем мире объединились в желании помочь Украине.