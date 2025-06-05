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Зеленський підписав закон про "гуманітарний" громадський транспорт: які зміни передбачає документ

громадський транспорт, жінка
Президент підписав закон про "гуманітарний" громадський транспорт. / Freepik

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4397-IX, який дозволяє комунальним перевізникам використовувати автобуси, тролейбуси, трамваї, які були надані як гуманітарна допомога.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

За час повномасштабного вторгнення майже 90 українських громад отримали громадський транспорт у якості гуманітарної допомоги. Йдеться про більше 800 автобусів, десятки трамваїв та тролейбусів. 

Що передбачає закон?

Новий закон дозволить використовувати вже отриманий в якості гуманітарної допомоги транспорт та сприятиме тому, що громади не будуть відмовлятись від подальшого отримання транспорту від благодійників.

Гуманітарну допомогу — автобуси не нижче стандарту екологічності Євро-3, тролейбуси, трамваї, електробуси, вагони метро — від українських, так і міжнародних донорів у вигляді транспортних засобів для перевезень пасажирів зможуть використовувати комунальні підприємтсва-перевізники. Також документом врегульовується питання передачі отриманих транспортних засобів третім особам.

Нагадаємо, у березні Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про використання регіонами "гуманітарного" громадського транспорту. Йдеться про законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо задоволення потреб населення у перевезеннях в умовах воєнного стану".

Автор:
Тетяна Ковальчук