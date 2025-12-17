У Києві триває будівництво метро на Виноградар: роботи проводяться одразу на шести майданчиках (ФОТО)

У столиці тривають будівництво метро на Виноградар. Наразі роботи з розширення київської підземки тривають одразу на шести будівельних майданчиках. Підрядник працює у режимі 24/7, роблячи паузи лише на час комендантської години.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що вже зроблено?

За його словами, на цей час будівництво пройшло кілька важливих етапів:

вже побудували правий тунель від "Мостицької" до "Сирця";

зведено частину вентиляційних вузлів;

перекладено мережі.

Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км.

Роботи відбуваються в складних гідрогеологічних умовах та наявності розгалуженої мережі комунікацій на різних глибинах залягання, в щільній міській забудові.

Будівництво метро на Виноградар

Унікальна технологія: два поверхи під землею

Головна технічна "родзинка" проєкту — будівництво двоярусних монолітних тунелів між станціями "Мостицька" та "Варшавська". Це унікальна дворівнева конструкція, яка раніше не використовувалася в Україні. Незважаючи на складні гідрогеологічні умови та щільну забудову навколо, будівельники вже влаштували близько третини цих складних споруд.

Завершення основних конструкцій станції "Мостицька" заплановане на 2026 рік.

"Метро на Виноградар покращить транспортне обслуговування мешканців Подільського району та міста загалом. Забезпечить швидке й зручне сполучення з центром та іншими районами столиці", — наголосив Кличко.

Нагадаємо, Київ продовжує оновлення рухомого складу громадського транспорту. 1 грудня на столичні маршрути вийшли нові трамваї та автобуси.