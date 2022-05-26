Google отключит в России часть серверов: YouTube будет грузиться дольше

Ряд российских интернет-провайдеров получили от Google уведомления об отключении серверов, ускоряющих загрузку сервисов компании.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Речь идёт о Google Global Cache — о расторжении договоров на их обслуживание и уведомил поисковый гигант.

С помощью данных серверов обеспечивается ускоренная загрузка сервисов Google, в том числе и популярный в России YouTube.

В письме, которое получил один из региональных провайдеров, говорится, что серверы будут отключены в связи с изменениями правовой практики.

Сообщения о расторжении договоров уже получили несколько компаний, в том числе оренбургский провайдер "Радиосвязь", работающий под брендом "Фокус Лайф".

При этом, как пишут подконтрольные Кремлю СМИ, ряд крупных игроков рынка заявили, что не заметили пока проблем.

Так, например, представитель Ростелекома рассказал, что в компании "не наблюдают отключений" серверов Google Global Cache. Примерно то же отметили и в МТС — "доставка трафика с ресурсов корпорации Google осуществляется для МТС в штатном режиме".

А представители компании "Вымпелком", в которую входит бренд "Билайн", а также "Т2 РТК Холдинга" (Tele2) и "Эр-Телеком Холдинга" отказались от комментариев.

Напомним, Google закрыл свой офис в России. При этом Google продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов компании для пользователей из РФ.

Отметим, Google поддерживает украинский народ в борьбе против российской агрессии и предоставил Украине уже $55 млн помощи. Также компания выделила $10 млн на борьбу с фейками о войне России в Украине.

Также компания Google больше не принимает деньги из Российской Федерации — отключена возможность платежей со всех российских карт.