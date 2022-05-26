Google відключить у Росії частину серверів: YouTube завантажуватиметься довше

Ряд російських інтернет-провайдерів отримали від Google повідомлення про відключення серверів, що прискорюють завантаження сервісів компанії.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Йдеться про Google Global Cache — про розірвання договорів на їхнє обслуговування й повідомив пошуковий гігант.

За допомогою даних серверів забезпечується прискорене завантаження сервісів Google, у тому числі популярний у Росії YouTube.

У листі, який отримав один із регіональних провайдерів, йдеться, що сервери будуть відключені через зміни правової практики.

Повідомлення про розірвання договорів вже отримали кілька компаній, зокрема оренбурзький провайдер "Радіозв'язок", що працює під брендом "Фокус Лайф".

При цьому, як пишуть підконтрольні Кремлю ЗМІ, ряд великих гравців ринку заявили, що не помітили поки що проблем.

Так, наприклад, представник Ростелекому розповів, що у компанії "не спостерігають відключень" серверів Google Global Cache. Приблизно те ж саме зазначили і в МТС — "доставка трафіку з ресурсів корпорації Google здійснюється для МТС у штатному режимі".

А представники компанії "Вимпелком", до якої входить бренд "Білайн", а також "Т2 РТК Холдінгу" (Tele2) та "Ер-Телеком Холдінгу" відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, Google закрив свій офіс у Росії. Google продовжить надавати можливість використання безкоштовних сервісів компанії для користувачів з РФ.

Зазначимо, Google підтримує український народ у боротьбі проти російської агресії та надав Україні вже $55 млн допомоги. Також компанія виділила $10 млн на боротьбу із фейками про війну Росії в Україні

Також компанія Google більше не приймає гроші з Російської Федерації - відключено можливість платежів з усіх російських карток.