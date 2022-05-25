Google першою з компаній отримала від України нагороду "Відзнака миру"

Компанія Google першою отримала від України "Відзнаку миру".

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Як повідомляє віце-прем'єр — міністр цифровової трансформації Майхайло Федорів, у вівторок, 24 травня, він вручити її особисто віцепрезиденту компанії Карану Бхатія.

"Це особлива нагорода, яку започаткував президент Володимир Зеленський для компаній та корпорацій, які пішли з російського ринку. А також для урядів та світових політиків, які найбільше підтримують Україну. Внесок корпорації у нашу перемогу неоціненний", — наголосив Федорів.

Він додав, що Google одним з перших приєднався до санкцій проти росії: закрили низку російських пропагандистських ЗМІ на ютубі, зупинили нові реєстрації в хмарних сервісах, Google Pay та функції монетизації для YouTube у росії.

"Корпорація підтримала нас і на кіберфронті, надавши інструменти захисту для облікових записів українців від кібератак. А їхні співробітники зробили мільйонні пожертвування та надали гранти на суму $45 млн", — резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше Україна отримала дві нагороди у сфері кіберзахисту на СYBERSEC European Cybersecurity Forum.