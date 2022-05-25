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Google первой из компаний получила от Украины награду "Отличие мира"

Google первой из компаний получила от Украины награду "Отличие мира"

Компания Google первой получила от Украины награду "Отличие мира".

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Как сообщает вице-премьер — министр цифровой трансформации Майхайло Федоров, во вторник, 24 мая, он вручит ее лично вице-президенту компании Карану Бхатию.

"Это особая награда, которую основал президент Владимир Зеленский для компаний и корпораций, ушедших с российского рынка. А также для правительств и мировых политиков, наиболее поддерживающих Украину. Вклад корпорации в нашу победу неоценим", — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что Google одним из первых присоединился к санкциям против России: закрыли ряд российских пропагандистских СМИ на ютубе, остановили новые регистрации в облачных сервисах, Google Pay и функции монетизации для YouTube в России.

"Корпорация поддержала нас и на киберфронте, предоставив инструменты защиты для учетных записей украинцев от кибератак. А их сотрудники сделали миллионные пожертвования и предоставили гранты на сумму $45 млн", - резюмировал министр.

Напомним, ранее Украина получила две награды в сфере киберзащиты на CYBERSEC European Cybersecurity Forum.

Автор:
Илья Требор