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Російська "дочка" Google оголосила про банкрутство

Російська "дочка" Google оголосила про банкрутство

Російська дочірня компанія американської корпорації Google подала до суду заяву про власне банкрутство. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на інформацію, розміщену у картотеці арбітражних справ.

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У компанії пояснили своє рішення неможливістю виконувати грошові зобов'язання, вимоги про виплату вихідної допомоги та про виплату зарплат працівникам. Ще одна причина – немає можливості виплачувати обов'язкові платежі у встановлений термін.

Зазначимо, що Google почав поступово згортати бізнес у РФ після вторгнення російської армії до України. Компанія підтримує український народ у боротьбі проти російської агресії та надала Україні вже $55 млн допомоги. Також компанія виділила $10 млн на боротьбу із фейками про війну Росії в Україні

Наприкінці травня ряд російських інтернет-провайдерів отримали від Google повідомлення про відключення серверів, що прискорюють завантаження сервісів компанії. Йдеться про Google Global Cache, а саме про розірвання договорів на їхнє обслуговування, повідомив пошуковий гігант.

Раніше того ж місяця Google оголосив, що закриває свій офіс у Росії, оскільки після арешту банківського рахунку не може продовжувати роботу.

Автор:
Віта Молодан