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Компанія Google виділила $10 млн на боротьбу з фейками про війну Росії в Україні
Google підтримує український народ у боротьбі проти російської агресії та надала країні вже $55 млн допомоги.
Про це заявив керівник регіонального підрозділу компанії Метью Бріттін, передає "Укрінформ".
"Ми пожертвували $35 млн безпосередньо і на гуманітарні потреби для підтримки народу України, зокрема, і тих українців, хто рятується від війни. Надали, серед іншого, $10 млн польським організаціям, які працюють із тимчасово переміщеними особами", — сказав він.
Також у компанії анонсували $1,5 млн гранту для Міжнародного комітету порятунку, щоб розширити доступ до важливої інформації для постраждалих від війни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Водночас, Google до вже наданої допомоги додає ще $10 млн на гуманітарні потреби людей в Україні.
Така сама сума піде на протидію поширенню недостовірної інформації в регіоні, оскільки поширення дезінформації в умовах війни може бути "питанням життя та смерті".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в сервісі Google Maps всі російські військові та стратегічні об'єкти стали доступні в максимальному дозволі. Нині різноманітні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо. можна розглянути з роздільною здатністю близько 0,5 метра на піксель.
Також компанія Google більше не приймає гроші з Російської Федерації – відключено можливість платежів з усіх російських карт.