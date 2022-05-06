Компанія Google виділила $10 млн на боротьбу з фейками про війну Росії в Україні

Google підтримує український народ у боротьбі проти російської агресії та надала країні вже $55 млн допомоги.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив керівник регіонального підрозділу компанії Метью Бріттін, передає "Укрінформ".

"Ми пожертвували $35 млн безпосередньо і на гуманітарні потреби для підтримки народу України, зокрема, і тих українців, хто рятується від війни. Надали, серед іншого, $10 млн польським організаціям, які працюють із тимчасово переміщеними особами", — сказав він.

Також у компанії анонсували $1,5 млн гранту для Міжнародного комітету порятунку, щоб розширити доступ до важливої інформації для постраждалих від війни.

Водночас, Google до вже наданої допомоги додає ще $10 млн на гуманітарні потреби людей в Україні.

Така сама сума піде на протидію поширенню недостовірної інформації в регіоні, оскільки поширення дезінформації в умовах війни може бути "питанням життя та смерті".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в сервісі Google Maps всі російські військові та стратегічні об'єкти стали доступні в максимальному дозволі. Нині різноманітні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо. можна розглянути з роздільною здатністю близько 0,5 метра на піксель.

Також компанія Google більше не приймає гроші з Російської Федерації – відключено можливість платежів з усіх російських карт.