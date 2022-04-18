Как на ладони. Google прекратил скрывать изображения секретных объектов РФ на своих картах

В сервисе Google Maps все российские военные и стратегические объекты стали доступны в максимальном разрешении. В настоящее время разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.п. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель.