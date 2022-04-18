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Как на ладони. Google прекратил скрывать изображения секретных объектов РФ на своих картах

Как на ладони. Google прекратил скрывать изображения секретных объектов РФ на своих картах

В сервисе Google Maps все российские военные и стратегические объекты стали доступны в максимальном разрешении. В настоящее время разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.п. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель.

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Об этом сообщает Армия Информ.

И действительно, в качестве примера издание приводит изображение следующих объектов:

Фото 2 — Как на ладони. Google прекратил скрывать изображения секретных объектов РФ на своих картах
Вот как выглядит авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов со сквозной полетной палубой площадью 14800 м², который ходит в состав Северного флота ВМФ РФ.
Фото 3 — Как на ладони. Google прекратил скрывать изображения секретных объектов РФ на своих картах
База хранения ядерных боеприпасов близ Мурманска.
Фото 4 — Как на ладони. Google прекратил скрывать изображения секретных объектов РФ на своих картах
Истребитель 5-поколения Су-57 в лётно-испытательном центре Минобороны РФ. Это именно те самолеты, которые 8 апреля с воздушного пространства РФ нанесли авиационные удары ракетами типа Х-59 по объектам на территории Украины, в Кировоградской области и порту Одессы.
Фото 5 — Как на ладони. Google прекратил скрывать изображения секретных объектов РФ на своих картах
Пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты.
Фото 6 — Как на ладони. Google прекратил скрывать изображения секретных объектов РФ на своих картах
Авиабаза под Курском.
Автор:
Максим Беркаль