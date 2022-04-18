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Як на долоні. Google припинив приховувати зображення секретних об'єктів РФ на своїх картах
У сервісі Google Maps всі російські військові та стратегічні об'єкти стали доступними в максимальному дозволі. Наразі різноманітні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо можна побачити з роздільною здатністю близько 0,5 метра на піксель.
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Про це повідомляє Армія Інформ.
І справді, як приклад видання наводить зображення наступних об’єктів: