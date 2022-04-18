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Як на долоні. Google припинив приховувати зображення секретних об'єктів РФ на своїх картах

Як на долоні. Google припинив приховувати зображення секретних об'єктів РФ на своїх картах

У сервісі Google Maps всі російські військові та стратегічні об'єкти стали доступними в максимальному дозволі. Наразі різноманітні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо можна побачити з роздільною здатністю близько 0,5 метра на піксель.

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Про це повідомляє Армія Інформ.

І справді, як приклад видання наводить зображення наступних об’єктів:

Фото 2 — Як на долоні. Google припинив приховувати зображення секретних об'єктів РФ на своїх картах
Ось як виглядає авіанесучий крейсер "Адмірал Кузнєцов"з наскрізною польотною палубою площею 14800 м², який ходить до складу Північного флоту ВМФ РФ.
Фото 3 — Як на долоні. Google припинив приховувати зображення секретних об'єктів РФ на своїх картах
База зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.
Фото 4 — Як на долоні. Google припинив приховувати зображення секретних об'єктів РФ на своїх картах
Винищувач 5-покоління Су-57 у льотно-випробувальному центрі Міноборони РФ. Це саме ті літаки, які 8 квітня з повітряного простору РФ завдали авіаційних ударів ракетами типу Х-59 по об’єктах на території України, в Кіровоградській області та порту Одеси.
Фото 5 — Як на долоні. Google припинив приховувати зображення секретних об'єктів РФ на своїх картах
Пускова позиція міжконтинентальної балістичної ракети.
Фото 6 — Як на долоні. Google припинив приховувати зображення секретних об'єктів РФ на своїх картах
Авіабаза під Курськом.
Автор:
Максим Беркаль