Google Meet получил поддержку видеозвонков в 1080p, но это доступно не для всех

Google Meet получил обновление – теперь он поддерживает видеозвонки в разрешении Full HD, однако это доступно только для платных пользователей. Об этом говорится в блоге Google.

Опция доступна в веб-версии Google Meet, а веб-камера компьютера должна поддерживать это разрешение. Кроме того, пользователям понадобится дополнительная пропускная способность для передачи видео в 1080p, и Meet автоматически будет регулировать качество видео, если скорость передачи данных ограничена.

Повышенное разрешение не включено по умолчанию, однако это можно изменить вручную, выбрав три точки в правом верхнем углу видео и нажав "Включить 1080p".

Так выглядит включение разрешения 1080p в Google Meet. Фото: скриншот / Google Workspace Updates

Видеовызовы в Full HD доступны для пользователей с такими планами: Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Enterprise Essentials и Frontline. Также функцией могут воспользоваться подписчики Google One с тарифным планом, в который включено не менее 2 ТБ памяти.

