Google Meet отримав підтримку відеодзвінків у 1080p, але це доступно не для всіх

Google Meet отримав оновлення – тепер він підтримує відеодзвінки в роздільній здатності Full HD, однак це доступно лише для платних користувачів. Про це йдеться в блозі Google.

Опція доступна у вебверсії Google Meet, а вебкамера компʼютера має підтримувати цю роздільну здатність. Крім того користувачам знадобиться додаткова пропускна здатність для надсилання відео в 1080p, й Meet автоматично регулюватиме якість відео, якщо швидкість передачі даних обмежена.

Підвищена роздільна здатність не ввімкнена за замовчуванням, однак це можна змінити вручну, вибравши три крапки у верхньому правому куті відео та натиснувши "Увімкнути 1080p".

Так виглядає ввімкнення роздільної здатності 1080p в Google Meet. Фото: скриншот / Google Workspace Updates

Відеодзвінки в Full HD доступні для користувачів із такими планами: Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Enterprise Essentials і Frontline. Також функцією можуть скористатися підписники Google One із тарифним планом, у який включено принаймні 2 ТБ пам’яті.

