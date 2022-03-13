Люксовий вагон, склянки з російським гербом та золотий унітаз. У Пущі-Водиці знайдено "золотий вагон" Віктора Медведчука (ФОТО, ВІДЕО)

Журналісти не змогли підрахувати точну вартість такого вагону, але лише одні емблеми коштують мільйони гривень, а столові набори – сотні тисяч гривень.

Українські активісти на території розкішного палацу Віктора Медведчука у Пущі-Водиці знайшли "золотий вагон". Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Так, під маскувальною сіткою неподалік палацу Медведчука активісти виявили справжній залізничний перон, а на пероні – вагон-ресторан. Журналісти "Слідство.Інфо" побували у вагоні та з'ясували, що він був подарунком дружини Медведчука Оксани Марченко на його день народження – 7 серпня 2021 року.

Під сіткою захований "золотий вагон" Медведчука. Фото: Слідство.Інфо

Під маскувальною сіткою знаходиться справжній залізничний перон під назвою "Дальня". Також є рейки, лавки для очікування, годинник та ліхтарі.

На рейках стоїть синій вагон-ресторан з написом великими золотими літерами "Pullman". Такі вагони-ресторани "Pullman" були популярними у минулому столітті, коли заможні європейці подорожували залізницею.

"Спочатку ми подумали, що сім'я Медведчуків замовила цей вагон у компанії "Pullman", і перевірили ціну на нього - люксові вагони на замовлення коштують до $2,5 мільйона. Пізніше ми дізналися: вагон був зроблений руками сотень українських майстрів, дизайнери просто "позичили" ескізи у люксової марки "Pullman", - повідомляють журналісти "Слідство.Інфо".

Люксові вагони "Pullman" на замовлення коштують до $2,5 млн. Фото: "Слідство.Інфо"

Активіст Петро показав журналістам, як виглядає вагон зсередини, він весь у позолоті, червоному оксамиті та з білими скатертинами.

В основному залі поїзда посадкових місць приблизно на 40 осіб, а також кілька окремих кімнат - кухня, віп-купе та туалет.

Біля входу стоїть барна стійка, де активіст Петро з журналістами знайшли кілька склянок, на яких видно позолочений герб Російської Федерації.

Склянки з гербом РФ. Фото: "Слідство.Інфо"

Виробником склянок є російський "Кубачинський комбінат". Одна склянка коштує п'ять тисяч гривень, а на сайті виробника є опис виробів:

"Срібний підсклянник із позолоченим гербом Російської Федерації стане нетривіальним презентом для віп-персони. Подібний подарунок обов'язково оцінить людина, яка обіймає високу посаду на службі у держави", - йдеться в описі цих склянок.

Ще на барній стійці знайдено настільну лампу бренду Bronze D'Art Français, модель називається "Наполеон lll", яка коштує понад 100 тисяч гривень, але в цю вартість не входить абажур. Також на барній стійці встановлена кавова машина люксового бренду Elektra. Вартість базової кавомашини становить 220 тисяч гривень. Проте журналісти помітили, що ця кавоварка прикрашена бронзовими малюнками та іншими елементами декору, тому може коштувати набагато більше.

Кавомашина Elektra. Фото: "Слідство.Інфо"

Над головою все у вітражах.

У кутку вагона стоїть позолочений самовар.

У вбиральні багато золотих елементів.

Шафи та полиці на кухні заставлені столовими наборами від французького люксового бренду Cristofle Paris. Тільки скриня для зберігання срібних виделок, ложок та ножів коштує 14 тисяч гривень.

А кожна срібна виделка та ложка цього бренду коштує від 3 до 9 тисяч гривень. У кухонних шафах також знайдено десятки коробок зі срібними наборами столових пристроїв від цього бренду. Відповідно, їхня загальна вартість може досягати сотень тисяч гривень.

Журналістам "Слідство.Інфо" вдалося знайти людину, залучену до створення цього вагона-ресторану. Його звуть Олексій, він будівельник. За словами чоловіка, це не справжній вагон Pullman, а майже ідентична копія.

"Робота тривала близько року. Дизайнери окреслили цей вагон з ескізів кількох вагонів Пулмана, Оксана Марченко затвердила проєкт, все збиралося вручну. Було залучено понад сотню працівників – одна фірма виготовляла дах, інша – бічні панелі, інші займалися обробкою", – розповідає журналістам будівельник Олексій.

За його словами, під вагоном побудували велику кухню та комори для зберігання продуктів, Олексій на власні очі бачив, як туди спускали кухонне обладнання.

"Всі будівельники здавали роботу Оксані Марченко 1 серпня 2021 року, за шість днів до дня народження Медведчука — цей йому був подарунок від дружини. Припускаю, що такі роботи коштують сотні тисяч доларів, але точної суми не знаю", – зазначає Олексій.

Зрештою журналістам було складно підрахувати точну вартість вагона. Однак до ціни можна додати ще один елемент. На вагоні є кілька залізних емблем Compagnie Internationale des Wagons-Lits, які встановлювали на такі вагони Pullman.

Емблема Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Фото: "Слідство.Інфо"

Журналісти знайшли оригінальну деталь цієї емблеми на Ebay – вона коштує майже 2 мільйони гривень. Відповідно, лише на емблеми для вагона було витрачено мільйони гривень, якщо це не підробки.

Нагадаємо, що ввечері 21 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що нібито народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, який перебуває під домашнім арештом за рішенням суду, намагається залишити свій будинок у Києві.