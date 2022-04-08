Помічників нардепа підозрюють у роботі на Росію

Державне бюро розслідувань повідомляє про причетність до колабораційної діяльності помічників народних депутатів від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев'ятого скликання від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", — йдеться у повідомленні.

У ДБР не називають прізвище фігуранта кримінальної справи, але зазначають, що він є одним із топменеджерів санкційного телеканалу "112 Україна" та співзасновником молодіжного крила політичної партії "ОПЗЖ".

Виходячи з цієї інформації, йдеться про Артема Марчевського.

"За наявною інформацією, чоловік регулярно координує поширення російських фейків із представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію про суспільно-політичне життя нашої держави", — йдеться у повідомленні ДБР.

У ДБР також стверджують, що спільно з ним цю діяльність провадить і особистий юрист та довірена особа народного депутата Віктора Медведчука.

Як повідомляє видання "Українська правда", йдеться про Олександра Маменка.

"Співробітники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях, а також за адресами проживання цих осіб та вилучили: документацію, що підтверджує виплати для проведення масових акцій у різних регіонах України, а також план та результати їх проведення, чернові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період війни, протоколи дільничних виборчих комісій, моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз, комп'ютери, телефони та інші носії інформації із підтвердженням протиправної діяльності", — інформують у ГБР.

В даний час встановлюється місцезнаходження фігурантів та їх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладення арешту на користь державного бюджету.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова обрав депутату Верховної Ради, який втік з-під домашнього арешту, від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.