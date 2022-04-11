Заарештовану яхту Медведчука передали у розпорядження АРМА

Суд передав заарештовану яхту "Royal Romance" народного депутата від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука у розпорядження Агентства з розшуку та управління активами.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Офісом генпрокурора вжито заходів щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, яхти "Royal Romance", яка відповідно до зібраних доказів у кримінальному провадженні належить чинному народному депутату України, підозрюваному у держзраді та діяльності терористичних організацій", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз яхта вартістю близько 200 млн доларів США, на яку судом раніше накладено арешт у кримінальному провадженні, знаходиться в порту міста Рієка в Хорватії.

Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова обрав депутату Верховної Ради, який втік з-під домашнього арешту, від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Також Нацполіція заарештувала активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука телеведуча Оксана Марченко.

Раніше українські активісти на території розкішного палацу Віктора Медведчука у Пущі-Водиці знайшли "золотий вагон", склянки з російським гербом та золотий унітаз.