Благодаря ПВО за день спасены минимум сотни жизней - Зеленский

Президент Владимир Зеленский указывает, что благодаря работе украинских сил противовоздушной обороны 29 мая удалось предотвратить гибель по меньшей мере сотен человек. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Несколько российских террористических атак за сутки. "Шахеды", крылатые ракеты, баллистические. Управляемые авиабомбы. Спасибо нашей ПВО – всем защитникам и защитницам неба, – сегодня удалось спасти как минимум сотни жизней. Лишь за один день. Большинство "Шахедов" и ракет сбито", - отметил глава государства.

По мнению Зеленского, для России нет большего унижения, чем успехи украинских военных, в том числе применяющих американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Нашими успехами, нашим давлением, нашими "Пэтриотами" мы должны и будем и дальше отвечать России на все проявления ее зла. И мы уничтожим это зло. Никто другой в мире не применяет оружие против зла эффективнее, чем украинцы", - заявил он.

В то же время президент выразил уверенность, что каждая российская воздушная атака "возвращает нас и весь мир к очевидному выводу: Россия хочет пройти до конца путем зла, то есть до своего поражения".

"Мир должен видеть, что террор проигрывает. Когда "Пэтриоты" в руках украинцев обеспечивают стопроцентное сбитие любых российских ракет, террор проигрывает. Когда мир увеличивает давление на Россию, в том числе санкционное, когда изоляция террориста растет, когда любой близости с Москвой стесняются ее бывшие партнеры, террор проиграет", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, в частности, были заслушаны "очень конкретные" доклады по поставкам новых систем ПВО и ракет к ним, соответствующим договоренностям с партнерами Украины, эффективности украинского ПВО и "том, что может сделать защиту неба сильнее", а также о попаданиях во время российских атак, "которые, к сожалению, есть".

Напомним, что только на Киев в течение мая российские войска совершили уже 15 воздушных атак, в том числе в последнюю и в предыдущую ночь, а также уже днем в понедельник. Кроме того, в ночь на 29 мая россияне атаковали аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области: украинские власти признали выведение из строя пяти летательных аппаратов.