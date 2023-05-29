ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

ПВО сбило 11 "Искандеров" над Киевщиной

ПВО сбило 11 "Искандеров" над Киевщиной
Захватчики выпустили по Киевщине баллистические ракеты "Искандер". Фото: росСМИ

Армия страны-агрессора РФ 29 мая атаковала Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования из ОТРК "Искандер". Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Он напомнил, что второй раз за сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины.

Около 11.30 атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер".

Выпущено 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления.

Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.

Фото 2 — ПВО сбило 11 "Искандеров" над Киевщиной

Напомним, российские оккупанты в первой половине дня 29 мая совершили очередную ракетную атаку на Киев. В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги.

Также ночью армия России совершила очередную ракетную атаку по территории Украины, выпустив 40 крылатых ракет и 35 ударных дронов. Силами ПВО уничтожены 37 ракет и 29 дронов.

Известно, что зафиксировано попадание по объектам Хмельнитчины. Один из них – военный.

Автор:
Светлана Манько