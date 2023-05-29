ПВО сбило 11 "Искандеров" над Киевщиной

Армия страны-агрессора РФ 29 мая атаковала Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования из ОТРК "Искандер". Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Он напомнил, что второй раз за сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины.

Около 11.30 атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер".

Выпущено 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления.

Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.

Напомним, российские оккупанты в первой половине дня 29 мая совершили очередную ракетную атаку на Киев. В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги.

Также ночью армия России совершила очередную ракетную атаку по территории Украины, выпустив 40 крылатых ракет и 35 ударных дронов. Силами ПВО уничтожены 37 ракет и 29 дронов.

Известно, что зафиксировано попадание по объектам Хмельнитчины. Один из них – военный.