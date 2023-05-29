Ночная атака на Киевщину: в полиции рассказали о последствиях

В результате ночной атаки россиян в Киеве и области повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области. Полицейские устанавливают все места падения обломков беспилотников и ракет.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов

По его словам, погибших и потерпевших нет.

В результате ночной атаки врага в одном из районов области занялось здание дачного кооператива. На место прибыли полицейские Киевской области и ГСЧС. Спасатели ликвидировали пожар.

Воздушная тревога в области звучала с 00:31 до 5:00. Благодаря Силам противовоздушной обороны практически все враждебные цели были уничтожены.

Враг вновь нанес воздушную атаку по Киеву дронами "Shahed" и совершил пуски крылатых ракет Х-101/555. Так что атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям. Всего ПВО уничтожило более 40 воздушных целей.

Этой ночью армия России совершила очередную ракетную атаку по территории Украины, выпустив 40 крылатых ракет и 35 ударных дронов.