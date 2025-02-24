З початку великої війни понад 45,6 млрд грн заробили організатори на аукціонах в "Prozorro.Продажі"

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі "Prozorro.Продажі" принесли організаторам понад 45,6 млрд грн. Це результат понад 61,2 тис. успішних торгів протягом трьох років.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України,

За результатами онлайн-аукціонів вартість публічних активів зросла в понад 1,5 раза. Майже 18 млрд грн з цих коштів отримали громади та держава від приватизації — таку вартість об’єктів сплатили переможці торгів до бюджетів різних рівнів.

"Завдяки онлайн-аукціонам у системі Прозорро.Продажі державні активи реалізуються за ринковою ціною, а отримані кошти спрямовуються на розвиток країни. Інвестори, навіть у складних умовах, активно долучаються до приватизації, що вже принесла бюджету майже 18 млрд грн", – зазначила перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

За даними Міністерства фінансів, майже третина успішних аукціонів після 24 лютого 2022 року припадає на оренду державного та комунального майна — майже 20,6 тис. підписаних угод; таку саму частку мають земельні торги — понад 19,3 тис. завершених аукціонів.

Аукціони з реалізації публічних активів під час воєнного стану оголошували майже 6,2 тис. організаторів. Більш ніж половину всіх успішних торгів провели органи місцевого самоврядування. Вони продавали та здавали в оренду нерухомість, обладнання, авто, землю та заробили до своїх бюджетів майже 5,7 млрд грн.

Найактивнішими комунальні організатори були на:

Київщині — понад 3,2 тис. успішних торів;

Львівщині — майже 3,1 тис.;

Одещині — понад 2,7 тис.

За публічні активи на торгах під час широкомасштабної війни позмагалися майже 66,3 тис. учасників. Серед активів з найвищий попит мали:

оренда вагонів;

приватизація;

земельні торги;

спецдозволи на користування надрами;

активи банків-банкрутів.

Станом на 24 лютого 2025 року в системі наявні майже 2,6 тис. онлайн-аукціонів з визначеними переможцями, які після підписання договорів можуть принести організаторам ще майже 1,6 млрд грн.

Що відомо про систему "Prozorro.Продажі"?

Prozorro.Продажі — акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства економіки. Майданчик забезпечує роботу електронної торгової системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони зі здачі в оренду та продажу публічних активів. "Prozorro.Продажі" гарантують безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника до участі в аукціоні, а також можливість будь-кого в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами та їхніми результатами.

Нагадаємо, "Земельний банк" виставляє на торги земельні ділянки, які розташовані в 11 областях України. 24, 26 та 28 лютого у системі "Prozorro.Продажі" відбудеться 27 аукціонів із суборенди земельних ділянок загальною площею 3114,70 гектарів.