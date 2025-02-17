На торгах по субаренде сельхозземли установили ценовой рекорд

В Прозорро.Продаже состоялся онлайн-аукцион на субаренду с/х земли в Кировоградской области. Стартовая цена составляла более 13,6 млн. грн., а в результате торгов ее повысили до 75,4 млн.грн., что стало самым высоким показателем с 2021 года.

Об этоминформирует пресс-служба Прозорро.Продажи.

Что известно о торгах

Организатором торгов выступило ООО "Государственный земельный банк".

Стартовая цена субаренды участка составила более 13,6 млн. грн. в год. В торгах приняли участие 7 участников, которые повысили конечную цену в 5,5 раза – до более 75,4 млн грн в год. Это стало самой высокой ценой за сельскохозяйственный участок с момента старта земельных аукционов в 2021 году.

Площадь участка почти 4000 га, его сдают в субаренду на 14 лет. Победитель аукциона 20 рабочих дней после завершения торгов для заключения договора и уплаты стоимости.

90% средств поступят в государственный бюджет, а 10% — в местный.

Справочно

В августе 2024 года Фонд госимущества представил " Земельный банк", что значительно изменяет рынок государственных сельхозземель. Этот проект предоставляет аграриям возможность арендовать государственные земли по прозрачным и конкурентным условиям через онлайн-аукционы. После завершения торгов в государственный и местные бюджеты поступило более 334,8 млн грн, а победители уплатили дополнительно НДС на сумму почти 67 млн грн.

Прозорро.Продажи — акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству через Министерство экономики. Это АО обеспечивает работу электронной торговой системы, где проводятся онлайн-аукционы по аренде и продаже публичных активов. Прозорро.Продажи гарантируют безопасный процесс торгов, отсутствие возможности вмешательства в их ход, равный доступ для каждого участника аукциона и возможность следить за аукционами и их результатами в режиме реального времени.

Напомним, ООО "Государственный земельный банк" сообщил субарендаторам о необходимости изготовления агрохимических паспортов участков сельскохозяйственных земель, которые берутся в аренду. Такое требование устанавливается для сохранения плодородия почв и контроля их состояния.

Добавим, 68% победителей онлайн-аукционов "Земельного банка" — это малые и средние агропредприятия, имеющие штат до 60 работников.