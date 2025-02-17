На торгах з суборенди сільгоспземлі встановили ціновий рекорд

В Прозорро.Продажі відбувся онлайн-аукціон на суборенду с/г землі на Кіровоградщині. Стартова ціна складала понад 13,6 млн грн, а в результаті торгів її підвищили до 75,4 млн грн, що стало найвищим показником з 2021 року.

Про це інформує пресслужба Прозорро.Продажі.

Що відомо про торги

Організатором торгів виступило ТОВ "Державний земельний банк".

Стартова ціна суборенди ділянки склала понад 13,6 млн грн на рік. У торгах взяли участь 7 учасників, які підвищили кінцеву ціну в 5,5 рази — до понад 75,4 млн грн на рік. Це стало найвищою ціною за сільськогосподарську ділянку з моменту старту земельних аукціонів у 2021 році.

Площа ділянки майже 4000 га, її здають в суборенду на 14 років. Переможець аукціону має 20 робочих днів після завершення торгів для укладення договору та сплати вартості.

90% коштів надійдуть до державного бюджету, а 10% — до місцевого.

Довідково

У серпні 2024 року Фонд держмайна представив "Земельний банк", що значно змінює ринок державних сільгоспземель. Цей проєкт надає аграріям можливість орендувати державні землі за прозорими та конкурентними умовами через онлайн-аукціони. Після завершення торгів до державного та місцевих бюджетів надійшло понад 334,8 млн грн, а переможці сплатили додатково ПДВ на суму майже 67 млн грн.

Прозорро.Продажі — акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі через Міністерство економіки. Це АТ забезпечує роботу електронної торгової системи, де проводяться онлайн-аукціони з оренди та продажу публічних активів. Прозорро.Продажі гарантують безпечний процес торгів, відсутність можливості втручання в їх перебіг, рівний доступ для кожного учасника аукціону та можливість стежити за аукціонами й їх результатами в режимі реального часу.

Нагадаємо, ТОВ "Державний земельний банк" повідомив суборендарів про необхідність виготовлення агрохімічних паспортів ділянок сільськогосподарських земель, які беруться в оренду. Така вимога встановлюється для збереження родючості ґрунтів і забезпечення контролю їхнього стану.

Додамо, 68% переможців онлайн-аукціонів "Земельного банку" — це малі та середні агропідприємства, які мають штат до 60 працівників.