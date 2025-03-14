- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Фонд госимущества за два месяца продал 46 объектов: поступления в бюджет – 174 млн. грн.
Фонд государственного имущества Украины за январь-февраль 2025 реализовал на приватизационных аукционах 46 объектов государственной собственности. Общая сумма поступлений от продаж составила 174 млн. грн.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
В течение двух месяцев в рамках малой приватизации в список продаж добавлено 59 новых объектов, общее количество которых сейчас составляет 1 376.
Относительно крупной приватизации принято решение о продаже 100% акций ЧАО "Винницабытхим" по стартовой цене 301,4 млн грн.
Также в январе-феврале в государственный бюджет передано 20 конфискованных активов, в том числе имущество Вячеслава Богуслаева, бывшего владельца "Мотор Сич", из-за поставок авиадвигателей в Россию.
Среди интересных результатов аукционов:
- ГП "Информационно-аналитическое агентство" продано за 41,7 млн. грн. при стартовой цене 16,8 млн. грн.
- Черкасский институт землеустройства нашел нового собственника за 9 млн грн (стартовая цена – 7,7 млн).
- Сельскохозяйственное предприятие "Земельный фонд" выросло в цене с 7,9 млн. до 33,2 млн. грн.
Фонд госимущества продолжает активную приватизацию государственных активов, что обеспечивает дополнительные поступления в бюджет и способствует развитию экономики.
Также ФГИ провел 3-7 марта 16 успешных приватизационных аукционов, на которых привлек в бюджет 61,33 млн грн.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Фонд госимущества направил в бюджет более 16,9 миллиарда гривен. Эти средства используются для финансирования сил безопасности и обороны.