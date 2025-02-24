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Фонд госимущества перечислил в бюджет почти 17 миллиардов гривен с начала полномасштабной войны

Фонд госимущества перечислил в бюджет почти 17 миллиардов гривен с начала полномасштабной войны
Эти средства используются для финансирования сил безопасности и обороны.

Фонд государственного имущества Украины с начала полномасштабного вторжения направил в бюджет более 16,9 миллиарда гривен. Эти средства используются для финансирования сил безопасности и обороны.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Основная часть поступлений – более 14,8 миллиарда гривен – получена от приватизации государственного имущества. Еще 2,1 миллиарда гривен поступило от аренды государственных активов.

Кроме того, фонд госимущества работает над тем, чтобы конфискованные активы предателей и коллаборантов направлялись на восстановление страны.

Дополнительные средства поступают от продажи национализированных, то есть санкционных активов.

В 2024 году фонд обеспечил перечисление 809,7 миллионов гривен в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, а в 2025 году эта сумма уже составила 1,89 миллиарда гривен.

За два года с момента возобновления малой приватизации Фонд государственного имущества Украины провел 839 успешных онлайн-аукционов через платформу "Прозорро.Продажи". Это принесло государственному бюджету 6,65 млрд грн прямых поступлений.

Автор:
Татьяна Гойденко