Фонд держмайна перерахував до бюджету майже 17 мільярдів гривень з початку повномасштабної війни

Фонд державного майна України від початку повномасштабного вторгнення спрямував до бюджету понад 16,9 мільярда гривень. Ці кошти використовуються для фінансування сил безпеки та оборони.

Про це повідомила пресслужба фонду.

Основна частина надходжень – понад 14,8 мільярда гривень – отримана від приватизації державного майна. Ще 2,1 мільярда гривень надійшло від оренди державних активів.

Крім того, фонд держмайна працює над тим, щоб конфісковані активи зрадників та колаборантів спрямовувалися на відновлення країни.

Додаткові кошти надходять від продажу націоналізованих, тобто санкційних активів.

У 2024 році фонд забезпечив перерахування 809,7 мільйона гривень до фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а у 2025 році ця сума вже склала 1,89 мільярда гривень.

Додамо, що за два роки з моменту відновлення малої приватизації Фонд державного майна України провів 839 успішних онлайн-аукціонів через платформу "Прозорро.Продажі". Це принесло державному бюджету 6,65 млрд грн прямих надходжень.