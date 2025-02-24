Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

--0,14

EUR

43,51

--0,04

Готівковий курс:

USD

41,80

41,80

EUR

43,95

43,78

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Фонд держмайна перерахував до бюджету майже 17 мільярдів гривень з початку повномасштабної війни

Фонд держмайна перерахував до бюджету майже 17 мільярдів гривень з початку повномасштабної війни
Ці кошти використовуються для фінансування сил безпеки та оборони.

Фонд державного майна України від початку повномасштабного вторгнення спрямував до бюджету понад 16,9 мільярда гривень. Ці кошти використовуються для фінансування сил безпеки та оборони.

Про це повідомила пресслужба фонду.

Основна частина надходжень – понад 14,8 мільярда гривень – отримана від приватизації державного майна. Ще 2,1 мільярда гривень надійшло від оренди державних активів.

Крім того, фонд держмайна працює над тим, щоб конфісковані активи зрадників та колаборантів спрямовувалися на відновлення країни.

Додаткові кошти надходять від продажу націоналізованих, тобто санкційних активів.

У 2024 році фонд забезпечив перерахування 809,7 мільйона гривень до фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а у 2025 році ця сума вже склала 1,89 мільярда гривень.

Додамо, що за два роки з моменту відновлення малої приватизації Фонд державного майна України провів 839 успішних онлайн-аукціонів через платформу "Прозорро.Продажі". Це принесло державному бюджету 6,65 млрд грн прямих надходжень.

Автор:
Тетяна Гойденко