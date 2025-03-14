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Фонд держмайна за два місяці продав 46 об’єктів: надходження до бюджету – 174 млн грн
Фонд державного майна України за січень-лютий 2025 року реалізував на приватизаційних аукціонах 46 об’єктів державної власності. Загальна сума надходжень від продажу склала 174 млн грн.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Протягом двох місяців у межах малої приватизації до списку продажу додано 59 нових об’єктів, загальна кількість яких зараз становить 1 376.
Щодо великої приватизації, ухвалено рішення про продаж 100% акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім" за стартовою ціною 301,4 млн грн.
Також у січні-лютому до державного бюджету передано 20 конфіскованих активів, зокрема майно В’ячеслава Богуслаєва, колишнього власника "Мотор Січ", через постачання авіадвигунів до Росії.
Серед цікавих результатів аукціонів:
- ДП "Інформаційно-аналітичне агентство" продано за 41,7 млн грн при стартовій ціні 16,8 млн.
- Черкаський інститут землеустрою знайшов нового власника за 9 млн грн (стартова ціна – 7,7 млн).
- Сільськогосподарське підприємство "Земельний фонд" зросло в ціні з 7,9 млн до 33,2 млн грн.
Фонд держмайна продовжує активну приватизацію державних активів, що забезпечує додаткові надходження до бюджету та сприяє розвитку економіки.
Також ФДМУ провів 3-7 березня 16 успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив до бюджету 61,33 млн грн.
Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Фонд держмайна спрямував до бюджету понад 16,9 мільярда гривень. Ці кошти використовуються для фінансування сил безпеки та оборони.