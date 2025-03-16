Аукціони "Земельного банку": за тиждень держава отримала понад 42 млн грн

Цього тижня на платформі Prozorro.Продажі відбулися 29 успішних аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у Сумській та Миколаївській областях.

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Про це повідомила пресслужба "Земельного банку".

Загальна площа переданих у суборенду ділянок склала 2357,7 га, а сума переможних ставок сягнула 35,6 млн грн. З урахуванням податку на додану вартість очікуваний економічний ефект може досягти 42,7 млн грн.

Аукціони викликали значний інтерес серед учасників – загалом було подано 96 пропозицій. До торгів долучалися як великі аграрні підприємства, так і фермерські господарства з різних регіонів України. Середня вартість суборенди за один гектар землі перевищила 15 099 грн.

У результаті вартість виставлених земельних ділянок під час торгів зросла у чотири рази від початкової.

Найдорожчий лот тижня

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка у Миколаївській області площею 227 гектарів, за яку змагалися кілька учасників. Її вартість у процесі торгів зросла до 3,1 млн грн, а ціна одного гектара склала 13,8 тисяч гривень.

Окрім загальних підсумків тижня, 14 березня відбулися ще дев’ять аукціонів, на яких передано в суборенду 708,44 га державних земель. Вартість цих лотів зросла з початкових 3 млн грн до 9,6 млн грн. Середня вартість одного гектара становила 13 591 грн.

Найдорожчою ділянкою стала земля площею 141,15 гектарів, розташована у Миколаївській області. За цей лот змагалися три учасники, і в ході торгів його вартість зросла у 3,8 рази, досягнувши 1,8 млн грн. З урахуванням податку на додану вартість очікуваний економічний ефект цих торгів склав 11,5 млн грн.

Кошти, отримані від оренди землі, спрямовуються на наповнення державного бюджету, значна частина якого йде на підтримку обороноздатності України.

Нагадаємо, З 24 по 28 лютого в системі Prozorro.Продажі відбулося 18 аукціонів із суборенди сільськогосподарських земель, які принесли державі 45 мільйонів гривень.