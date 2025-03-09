Торги "Земельного банка": стоимость госземли выросла в 7,7 раза

В первую неделю марта в системе Prozorro.Продажи состоялось двадцать онлайн-торгов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель. Общая площадь выставленных участков составила 2456,9 га, а общая сумма сделок достигла 80,3 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба "Земельного банка".

По итогам недели количество предложений от участников торгов составило 256. Средняя стоимость субаренды выросла до 32689 гривен за гектар. В ходе аукционов цены на землю повысились в 7,7 раза по сравнению со стартовыми предложениями.

Наиболее активные торги прошли в Полтавской и Сумской областях.

С учетом налога на добавленную стоимость потенциальный экономический эффект может составить 96,4 миллионов гривен.

Самый дорогой лот недели

Самым дорогим лотом недели стал земельный участок в Полтавской области площадью 558 га. За право пользования ею соревновались 23 участника. В результате торгов стартовая цена, составлявшая 1,8 миллиона гривен, выросла в 10,3 раза и достигла 18,9 миллиона гривен.

Средняя стоимость этого участка составила 33784 гривны за гектар. Кроме этого, значительный рост стоимости произошел и по другим земельным участкам в Полтавской области.

Впервые торги были проведены в Сумской области, что свидетельствует о расширении географии земельных аукционов.

Напомним, "Земельный банк" впервые уплатил 55,7 млн грн минимального налогового обязательства (МНС) за 2024 год. Денежные средства поступили в бюджет за земельные участки общей площадью около 100 тысяч гектаров, которые переданы банку в управление.