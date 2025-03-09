Торги "Земельного банку": вартість держземлі зросла у 7,7 раза

У перший тиждень березня в системі Prozorro.Продажі відбулося двадцять онлайн-торгів із суборенди державних сільськогосподарських земель. Загальна площа виставлених ділянок склала 2456,9 гектара, а загальна сума угод досягла 80,3 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба "Земельного банку".

За підсумками тижня кількість пропозицій від учасників торгів склала 256. Середня вартість суборенди зросла до 32 689 гривень за гектар. У ході аукціонів ціни на землю підвищилися у 7,7 раза порівняно зі стартовими пропозиціями.

Найбільш активні торги відбулися у Полтавській та Сумській областях.

З урахуванням податку на додану вартість потенційний економічний ефект може скласти 96,4 мільйона гривень.

Найдорожчий лот тижня

Найдорожчим лотом тижня стала земельна ділянка у Полтавській області площею 558 гектарів. За право користування нею змагалися 23 учасники. У результаті торгів стартова ціна, яка становила 1,8 мільйона гривень, зросла у 10,3 раза і досягла 18,9 мільйона гривень.

Середня вартість цієї ділянки склала 33 784 гривні за гектар. Окрім цього, значне зростання вартості відбулося й щодо інших земельних ділянок у Полтавській області.

Зазначається, що вперше торги були проведені у Сумській області, що свідчить про розширення географії земельних аукціонів.

Нагадаємо, "Земельний банк" вперше сплатив 55,7 млн грн мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) за 2024 рік. Кошти надійшли до бюджету за земельні ділянки загальною площею близько 100 тисяч гектарів, які передані банку в управління.