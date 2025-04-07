- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Земельные аукционы: более 2 тыс. га передано в субаренду, стоимость выросла втрое
В системе Prozorro.Продажи 7 апреля состоялось 11 аукционов по передаче земельных участков в субаренду. Общий итог торгов – 21,6 млн грн, к которым дополнительно начисляется еще 4,3 млн грн НДС.
Об этом сообщает пресс-служба "Земельного банка".
Ожидаемый экономический эффект с учетом налога составляет 25,9 млн. грн.
Общая площадь предложенных лотов — 2029,48 гектара. Земельные участки расположены в Одесской, Сумской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях. Участие в аукционах приняли 39 участников.
Начальная суммарная стоимость субаренды составила 7,4 млн. грн. В ходе торгов она выросла почти втрое — в 2,9 раза. Средняя стоимость одного гектара по итогам аукционов составила 10658 грн.
Самым большим и дорогим лотом дня стал земельный участок в Николаевской области площадью 1120,66 га. За право субаренды соревновались пятеро участников.
В результате цена выросла в 2,8 раза от стартовой, достигнув финальной ставки в 11,2 млн грн. Стоимость одного гектара этого участка составляет 10074 грн.
Добавим, за шесть месяцев через систему "Земельный банк" аграрии получили в пользование 20 521 гектар государственных сельскохозяйственных. земель на условиях субаренды через аукционы Prozorro.Продажи.