Земельные аукционы: более 2 тыс. га передано в субаренду, стоимость выросла втрое

В системе Prozorro.Продажи 7 апреля состоялось 11 аукционов по передаче земельных участков в субаренду. Общий итог торгов – 21,6 млн грн, к которым дополнительно начисляется еще 4,3 млн грн НДС.

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Об этом сообщает пресс-служба "Земельного банка".

Ожидаемый экономический эффект с учетом налога составляет 25,9 млн. грн.

Общая площадь предложенных лотов — 2029,48 гектара. Земельные участки расположены в Одесской, Сумской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях. Участие в аукционах приняли 39 участников.

Начальная суммарная стоимость субаренды составила 7,4 млн. грн. В ходе торгов она выросла почти втрое — в 2,9 раза. Средняя стоимость одного гектара по итогам аукционов составила 10658 грн.

Самым большим и дорогим лотом дня стал земельный участок в Николаевской области площадью 1120,66 га. За право субаренды соревновались пятеро участников.

В результате цена выросла в 2,8 раза от стартовой, достигнув финальной ставки в 11,2 млн грн. Стоимость одного гектара этого участка составляет 10074 грн.

Добавим, за шесть месяцев через систему "Земельный банк" аграрии получили в пользование 20 521 гектар государственных сельскохозяйственных. земель на условиях субаренды через аукционы Prozorro.Продажи.