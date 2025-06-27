Земельний податок за п'ять місяців 2025 року приніс на 15% більше коштів, ніж торік

Протягом січня – травня 2025 року місцеві бюджети України отримали 17,5 мільярда гривень від плати за землю. Надходження від земельного податку за перші п'ять місяців цього року майже на 15% перевищили аналогічні показники минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Державну податкову службу.

Зазначається, що українські платники податків значно збільшили свої внески у розвиток громад. Цьогоріч вони спрямували на 2,3 мільярда гривень більше, ніж торік, що становить зростання на 14,8%.

Для порівняння, минулого року надходження сягнули майже 15,2 мільярда гривень.

Лідери сплати податку

Найбільші надходження від плати за землю зафіксовано у:

Дніпропетровській області – 3,1 млрд грн:

– 3,1 млрд грн: Києві – 2,6 млрд грн;

– 2,6 млрд грн; Одеській області – 1,6 млрд грн;

– 1,6 млрд грн; Львівській області – 1,2 млрд грн.

Що таке плата за землю?

Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Згідно з нормами Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують за землю з дня державної реєстрації права власності або права користування земельною ділянкою.

У ДПС додали, що у випадку припинення прав на землю, плата за землю стягується лише за той період поточного року, коли ділянка фактично перебувала у власності чи користуванні.

Нагадаємо, за п’ять місяців 2025 року найбільша частка в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на підприємства переробної промисловості та торгівлі — 17,6% та 17,2% відповідно.