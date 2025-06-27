Земельный налог за пять месяцев 2025 года принес на 15% больше, чем в прошлом году

В течение января — мая 2025 местные бюджеты Украины получили 17,5 миллиарда гривен от платы за землю. Поступления от земельного налога за первые пять месяцев этого года почти на 15% превысили аналогичные показатели в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Государственную налоговую службу .

Отмечается, что украинские налогоплательщики значительно увеличили свои взносы в развитие общин. В этом году они направили на 2,3 миллиарда гривен больше, чем в прошлом, что составляет рост на 14,8% .

Для сравнения, в прошлом году поступления составили почти 15,2 миллиарда гривен .

Лидеры уплаты налога

Наибольшие поступления от платы за землю зафиксированы в:

Днепропетровской области – 3,1 млрд грн:

– 3,1 млрд грн: Киеве – 2,6 млрд грн;

– 2,6 млрд грн; Одесской области – 1,6 млрд грн;

– 1,6 млрд грн; Львовской области – 1,2 млрд. грн.

Что такое плата за землю?

Плата за землю – обязательный платеж в составе налога на имущество. Он включает земельный налог или арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Согласно нормам Налогового кодекса Украины, собственники земли и землепользователи платят за землю со дня государственной регистрации права собственности или права пользования земельным участком.

В ГНС добавили, что в случае прекращения прав на землю, плата за землю взимается только за тот период текущего года, когда участок фактически находился в собственности или пользовании.

Напомним, за пять месяцев 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины приходится на предприятия перерабатывающей промышленности и торговли — 17,6% и 17,2% соответственно.