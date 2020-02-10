Инфляция в Украине замедлилась до 3,2% — Госстат

В январе 2020 года инфляция в Украине составила 0,2% по сравнению с 1% в январе 2019 года, что привело к ее снижению в годовом измерении до 3,2% с 4,1%.

Такие данные приводит Государственная служба статистики.

По информации Госстата, базовая инфляция в январе этого года осталась на отрицательном уровне — "минус" 0,2%, в результате базовая инфляция в годовом измерении также упала до 3,3% с 3,9%.

Как сообщалось, в декабре минувшего года Госстат зафиксировал дефляцию 0,2% и базовую инфляцию "минус" 0,3%.

В целом за 2019 год инфляция снизилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году.

Так, продукты питания в Украине за январь 2020 года подорожали на 0,5%. Больше всего подорожали овощи — на 6,6%, молоко — на 0,4% и хлеб — на 0,3%. При этом, яйца подешевели на 1,5%, сахар — на 1,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь — снизились на 5,6%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 1,7% (в том числе газ подорожал на 10,7%), а горячая вода и отопление подешевели на 2,5%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,1%, здравоохранение — без изменений 0,0%, транспорт подешевел на 0,7% (в том числе, цены на топливо снизились на 4,0%), цены на связь выросли на 0,8%, отдых и культура без изменений 0,0%, образование подорожало на 1,4%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,7%.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в Нацбанке прогнозируют, что в 2020 году инфляция в Украине будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1%, но вернется в его границы в конце года.