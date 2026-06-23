Из-за задержания инкассаторов и средств Ощадбанка генпрокурор Венгрии уйдет в отставку – Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что назначенный при его предшественнике Викторе Орбане генпрокурор страны вскоре уйдет в отставку, намекнув, что это связано с делом по задержанию инкассаторов Ощадбанка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает HVG.

Мадяр заявил, что отстранение Петера Полта от должности генерального прокурора Венгрии не потребует никаких дополнительных решений или процедур.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что глава прокуратуры в ближайшее время сам подаст в отставку.

Отвечая на вопрос, связан ли этот шаг со скандалом вокруг задержания инкассаторов украинского Ощадбанка, Мадяр заявил, что "это может быть связано".

Ранее Мадяр поручил немедленно начать внутреннее расследование по делу о захвате украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка в марте.

Это произошло после того, как было опубликовано журналистское расследование о том, что захват украинских инкассаторов и средств Ощадбанка в марте 2026 года был личным решением тогдашнего премьера Виктора Орбана и достаточных юридических оснований для операции не было. Орбан хотел отомстить Украине за перебои со снабжением нефти из-за трубопровода "Дружба".

"Виктор Орбан лично руководил работой правоохранительных органов и спецслужб. Он сам мог принимать решение о проведении рейдов или о затягивании расследований. Он должен взять на себя ответственность!" – написал премьер-министр Венгрии", - заявил Петер Мадяр.

Что известно об инциденте с инкассаторами

В Ощадбанке заявили о задержании в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников.

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

Груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

В транспорте находились семь сотрудников инкассации. Также там находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

6 марта Украина вернула семерых задержанных в Венгрии работников Ощадбанка. Впоследствии Министерство иностранных дел заявило о грубых нарушениях прав инкассаторов при задержании.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников. Было зафиксировано повреждение оборудования.

Венгрия заявляла, что основанием для задержания семерых украинцев стала подозрение в отмывании денег.

6 мая Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности Ощадбанка.