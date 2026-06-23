Через затримання інкасаторів та коштів Ощадбанку генпрокурор Угорщини піде у відставку – Мадяр

Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що призначений за часів його попередника Віктора Орбана генпрокурор країни невдовзі піде у відставку, натякнувши, що це пов’язано зі справою щодо затримання інкасаторів Ощадбанку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє HVG.

Мадяр заявив, що усунення Петера Полта з посади генерального прокурора Угорщини не потребуватиме жодних додаткових рішень чи процедур.

Премʼєр-міністр Угорщини підкреслив, що очільник прокуратури найближчим часом сам подасть у відставку.

Відповідаючи на запитання, чи пов’язаний цей крок зі скандалом навколо затримання інкасаторів українського Ощадбанку, Мадяр заявив, що "це може бути повʼязано".

Раніше Мадяр доручив негайно розпочати внутрішнє розслідування у справі про захоплення українських інкасаторів та майна Ощадбанку у березні.

Це сталося після того, як було опубліковане журналістське розслідування про те, що захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку в березні 2026 року було особистим рішенням тодішнього прем'єра Віктора Орбана, і достатніх юридичних підстав для операції не було. Орбан хотів помститися Україні за перебої з постачанням нафти через трубопровід "Дружба".

"Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг приймати рішення про проведення рейдів або ж про затягування розслідувань. Він повинен взяти на себе відповідальність!" – написав прем’єр-міністр Угорщини", - заявив Петер Мадяр.

Що відомо про інцидент з інкасаторами

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників.

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

Вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

У транспорті перебували семеро співробітників інкасації. Також там знаходилося 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

6 березня, Україна повернула сімох затриманих в Угорщині працівників Ощадбанку. Згодом Міністерство закордонних справ заявило про грубі порушення прав інкасаторів під час затримання.

Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників. Було зафіксовано пошкодження обладнання, наразі проводиться оцінка збитків.

Угорщина заявляла, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей.

6 травня Угорщина повернула Україні конфісковані кошти та цінності Ощадбанку.