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Україна наполягає на розслідуванні захоплення інкасаторів та цінностей Ощадбанку в Угорщині

Андрій Пишний
Андрій Пишний. Фото: facebook.com/pyshnyy

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив про необхідність об’єктивного розслідування всіх обставин захоплення інкасаторів та цінностей Ощадбанку, а також виплати адекватної компенсації за завдану фізичну і моральну шкоду. 

Як повідомляє Delo.ua, про це очільник НБУ написав  у Facebook.

За його словами, прозора та задокументована банківська операція була використана Угорщиною для зухвалого злочинного нападу. Пишний звернув увагу на синхронну появу в мережі майже ідентичних постів після затримання, автори яких просували наративи колишньої угорської або російської злочинної влади та поширювали домисли про неправильний маршрут, сербів, корупційне походження коштів та неправильно упаковане золото. 

Голова регулятора нагадав, що НБУ дали спільну з МЗС та Ощадбанком оцінку затриманню інкасаторів та цінностей і золота в Угорщині, назвавши це злочином.

"Національний банк продовжить взаємодіяти з європейською бюрократією для проведення об'єктивного розслідування всіх обставин та адекватної компенсації за завдану фізичну і моральну шкоду. Ми маємо отримати належну оцінку та вжити адекватних заходів задля уникнення подібних інцидентів у майбутньому", – підкреслив Пишний.

Раніше було опубліковане журналістське розслідування про те, що захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку в березні 2026 року було особистим рішенням тодішнього прем'єра Віктора Орбана, і достатніх юридичних підстав для операції не було. Орбан хотів помститися Україні за перебої з постачанням нафти через трубопровід "Дружба".

"Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг приймати рішення про проведення рейдів або ж про затягування розслідувань. Він повинен взяти на себе відповідальність!" – написав прем’єр-міністр Угорщини", - заявив очільник угорського уряду Петер Мадяр

Що відомо про інцидент з інкасаторами

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників.

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.  

Вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

У транспорті перебували семеро співробітників інкасації. Також там знаходилося 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. 

6 березня, Україна повернула сімох затриманих в Угорщині працівників Ощадбанку. Згодом Міністерство закордонних справ заявило про грубі порушення прав інкасаторів під час затримання. 

Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників. Було зафіксовано пошкодження обладнання, наразі проводиться оцінка збитків. 

Угорщина заявляла, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей

6 травня Угорщина повернула Україні конфісковані кошти та цінності Ощадбанку.

Автор:
Світлана Манько