Генпрокуратура Угорщини заперечує причетність Орбана до затриманням інкасаторів Ощадбанку

Генеральна прокуратура Угорщини заперечує, що за справою захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку в березні 2026 року стояв тодішній прем’єр-міністр Віктор Орбан, заявивши, що розслідування всіх обставин триває й досі.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві Генпрокуратури Угорщини.

Там стверджують, що не контактували ані з попереднім, ані з чинним угорським урядом, а діяли на підставі заяви про злочин. Напередодні до відомства надійшла заява від угорської контррозвідки, яка містила підозру у відмиванні грошей, тому її передали до податкової служби, яка й розпочала слідство.

Після цього відбулася операція із затримання інкасаторів та коштів і цінностей Ощадбанку, про яку прокуратура дізналася лише постфактум.

Крім того, підозра у відмиванні грошей залишається чинною, тому слідство триває, а прокуратура прагне повного з’ясування обставин.

Як пише угорське видання Telex, адвокат українських інкасаторів вимагає відставки генерального прокурора Угорщини, щоб забезпечити незалежне, прозоре та повне розслідування всіх обставин справи та притягнення винних до відповідальності.

Раніше було опубліковане журналістське розслідування про те, що захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку в березні 2026 року було особистим рішенням тодішнього прем'єра Віктора Орбана, і достатніх юридичних підстав для операції не було. Орбан хотів помститися Україні за перебої з постачанням нафти через трубопровід "Дружба".

Що відомо про інцидент з інкасаторами

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників.

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

Вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

У транспорті перебували семеро співробітників інкасації. Також там знаходилося 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

6 березня, Україна повернула сімох затриманих в Угорщині працівників Ощадбанку. Згодом Міністерство закордонних справ заявило про грубі порушення прав інкасаторів під час затримання.

Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників. Було зафіксовано пошкодження обладнання, наразі проводиться оцінка збитків.

Угорщина заявляла, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей.

6 травня Угорщина повернула Україні конфісковані кошти та цінності Ощадбанку.