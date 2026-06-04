Генпрокуратура Венгрии отрицает причастность Орбана к задержанию инкассаторов Ощадбанка

Генеральная прокуратура Венгрии отрицает, что по делу захвата украинских инкассаторов и средств Ощадбанка в марте 2026 года стоял тогдашний премьер-министр Виктор Орбан, заявив, что расследование всех обстоятельств продолжается до сих пор.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Венгрии.

Там утверждают, что не контактировали ни с предыдущим, ни с действующим венгерским правительством, а действовали на основании заявления о преступлении. Накануне в ведомство поступило заявление от венгерской контрразведки, содержавшей подозрение в отмывании денег, поэтому его передали в налоговую службу, которая и начала следствие.

После этого последовала операция по задержанию инкассаторов и средств и ценностей Ощадбанка, о которой прокуратура узнала только постфактум.

Кроме того, подозрение в отмывании денег остается в силе, поэтому следствие продолжается, а прокуратура стремится к полному выяснению обстоятельств.

Как пишет венгерское издание Telex, адвокат украинских инкассаторов требует отставки генерального прокурора Венгрии, чтобы обеспечить независимое, прозрачное и полное расследование всех обстоятельств дела и привлечения виновных к ответственности.

Ранее было опубликовано журналистское расследование о том, что захват украинских инкассаторов и средств Ощадбанка в марте 2026 года был личным решением тогдашнего премьера Виктора Орбана и достаточных юридических оснований для операции не было. Орбан хотел отомстить Украине за перебои со снабжением нефти из-за трубопровода "Дружба".

Что известно об инциденте с инкассаторами

В Ощадбанке заявили о задержания в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников.

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

Груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

В транспорте находились семь сотрудников инкассации. Также там находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

6 марта Украина вернула семерых задержанных в Венгрии работников Ощадбанка. Впоследствии Министерство иностранных дел заявило о грубых нарушениях прав инкассаторов при задержании.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников. Было зафиксировано повреждение оборудования.

Венгрия заявляла, что основанием для задержания семерых украинцев стала подозрение в отмывании денег .

6 мая Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности Ощадбанка.