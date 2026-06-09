Украина настаивает на расследовании захвата инкассаторов и ценностей Ощадбанка в Венгрии

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о необходимости объективного расследования всех обстоятельств захвата инкассаторов и ценностей Ощадбанка, а также выплаты адекватной компенсации за нанесенный физический и моральный ущерб.

Как сообщает Delo.ua, об этом глава НБУ написал в Facebook.

По его словам, прозрачная и задокументированная банковская операция была использована Венгрией для дерзкого преступного нападения. Пышный обратил внимание на синхронное появление в сети почти идентичных постов после задержания, авторы которых продвигали нарративы бывшей венгерской или российской преступной власти и распространяли домыслы о неправильном маршруте, сербах, коррупционном происхождении средств и неправильно упакованном золоте.

Глава регулятора напомнил, что НБУ дали общую с МИД и Ощадбанком оценку задержанию инкассаторов и ценностей и золота в Венгрии, назвав это преступлением.

"Национальный банк продолжит взаимодействовать с европейской бюрократией для проведения объективного расследования всех обстоятельств и адекватной компенсации за причиненный физический и моральный ущерб. Мы должны получить надлежащую оценку и принять адекватные меры во избежание подобных инцидентов в будущем", - подчеркнул Пышный.

Ранее было опубликовано журналистское расследование о том, что захват украинских инкассаторов и средств Ощадбанка в марте 2026 года был личным решением тогдашнего премьера Виктора Орбана и достаточных юридических оснований для операции не было. Орбан хотел отомстить Украине за перебои со снабжением нефти из-за трубопровода "Дружба".

"Виктор Орбан лично руководил работой правоохранительных органов и спецслужб. Он сам мог принимать решение о проведении рейдов или о затягивании расследований. Он должен взять на себя ответственность!" – написал премьер-министр Венгрии", - заявил глава венгерского правительства Петер Мадяр

Что известно об инциденте с инкассаторами

В Ощадбанке заявили о задержании в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников.

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

Груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

В транспорте находились семь сотрудников инкассации. Также там находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

6 марта Украина вернула семерых задержанных в Венгрии работников Ощадбанка. Впоследствии Министерство иностранных дел заявило о грубых нарушениях прав инкассаторов при задержании.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников. Было зафиксировано повреждение оборудования.

Венгрия заявляла, что основанием для задержания семерых украинцев стала подозрение в отмывании денег.

6 мая Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности Ощадбанка.