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Банки 1 час назад

НБУ снова снижает учетную ставку (ВИДЕО)

Инфляционное давление, как свидетельствуют первые месяцы года, исчерпывается быстрее, чем ожидал Национальный банк

НБУ снова снижает учетную ставку (ВИДЕО) НБУ снова снижает учетную ставку (ВИДЕО)
Фото: Счетная палата

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк продолжает прогнозируемое смягчения монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% +/- 1 процентный пункт и поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики.

По данным НБУ, инфляционное давление, как свидетельствуют первые месяцы года, исчерпывается быстрее, чем ожидал Национальный банк.

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"В январе-феврале потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем предполагала прогнозная траектория (до 3,2% в январе и 2,4% в феврале в годовом измерении), продолжая находиться ниже целевого диапазона 5% +/- 1 процентный пункт. Также в обоих месяцах несколько ниже прогноза была базовая инфляция. Стремительные темпы замедления инфляции обусловлены дальнейшим отражением прошлогоднего укрепления гривни в стоимости товаров, значительным предложением большинства сырых продуктов питания, низким ценам на энергоносители. Эти факторы нивелировали эффект сильного потребительского спроса, который усиливался продолжающимся ростом реальных доходов населения", — говорится в сообщении.

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Январский прогноз Нацбанка предусматривал инфляцию 4,8% на конец 2020 года, однако он может быть пересмотрен в апреле в зависимости от дальнейшего развития событий.

При этом, в НБУ отмечают, что до сих пор распространение коронавирусной инфекции практически не ограничено и имеет нейтральное влияние на украинскую экономику.

"Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары отечественного экспорта более, чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж. В то же время, цены на товары, которые Украина импортирует, прежде всего на энергоносители, снижаются даже быстрее, чем на экспорт. Украинский валютный рынок, в свою очередь, пока реагирует на неопределенность с ситуацией с вирусом и усиленную турбулентность на финансовых и товарных рынках ухудшением настроений и повышенной нервозностью", — подчеркнули в НБУ.

В то же время, эксперты Нацбанка сообщили, что на экономической активности и инфляции в Украине еще не сказались такие последствия распространения коронавируса как:

– давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики;

– смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира и торговых партнеров Украины в ответ на эти процессы;

– введение правительствами стран мер по недопущению распространения COVID-19.

Кроме падения цен на мировых рынках из-за коронавируса, на инфляцию в Украине в сторону снижения будут давить конкурентные войны между странами-производителями нефти, которые недавно развернулись. 

Ключевым предположением, которое правление принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Заключение новой программы с МВФ уменьшит уязвимость экономики Украины в период турбулентности на мировых рынках во времена пиковых выплат по государственному долгу. Также на восприятие Украины инвесторами будут влиять решения украинских судов об ответственности и обязательствах бывших владельцев неплатежеспособных банков перед государством. В то же время, распространение коронавируса может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине. Существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран может негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и осложнить привлечение финансирования", — утверждают в Нацбанке.

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В НБУ сообщили, что актуальными остаются также другие риски:

– эскалация военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России;

– сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий;

– увеличение волатильности мировых цен на продукты питания, учитывая глобальные изменения климата.

"Таким образом, правление Национального банка принимало решение по учетной ставке в условиях, когда инфляционное давление ослабевает быстрее, чем ожидалось, а экономика нуждается в дальнейшей поддержке", — заключили в НБУ.

Напомним, 30 января правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11% годовых с 31 января 2020 года.

Ранее аналитики JP Morgan в январе 2020 года ожидали снижение учетной ставки НБУ с 13,5% годовых до 11% годовых, а в марте — до 10%.

12 декабря 2019 года правление Национального банка Украины на заседании приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года.

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