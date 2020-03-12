НБУ снова снижает учетную ставку (ВИДЕО)

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк продолжает прогнозируемое смягчения монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% +/- 1 процентный пункт и поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики.

По данным НБУ, инфляционное давление, как свидетельствуют первые месяцы года, исчерпывается быстрее, чем ожидал Национальный банк.

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"В январе-феврале потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем предполагала прогнозная траектория (до 3,2% в январе и 2,4% в феврале в годовом измерении), продолжая находиться ниже целевого диапазона 5% +/- 1 процентный пункт. Также в обоих месяцах несколько ниже прогноза была базовая инфляция. Стремительные темпы замедления инфляции обусловлены дальнейшим отражением прошлогоднего укрепления гривни в стоимости товаров, значительным предложением большинства сырых продуктов питания, низким ценам на энергоносители. Эти факторы нивелировали эффект сильного потребительского спроса, который усиливался продолжающимся ростом реальных доходов населения", — говорится в сообщении.

Январский прогноз Нацбанка предусматривал инфляцию 4,8% на конец 2020 года, однако он может быть пересмотрен в апреле в зависимости от дальнейшего развития событий.

При этом, в НБУ отмечают, что до сих пор распространение коронавирусной инфекции практически не ограничено и имеет нейтральное влияние на украинскую экономику.

"Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары отечественного экспорта более, чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж. В то же время, цены на товары, которые Украина импортирует, прежде всего на энергоносители, снижаются даже быстрее, чем на экспорт. Украинский валютный рынок, в свою очередь, пока реагирует на неопределенность с ситуацией с вирусом и усиленную турбулентность на финансовых и товарных рынках ухудшением настроений и повышенной нервозностью", — подчеркнули в НБУ.

В то же время, эксперты Нацбанка сообщили, что на экономической активности и инфляции в Украине еще не сказались такие последствия распространения коронавируса как:

– давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики;

– смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира и торговых партнеров Украины в ответ на эти процессы;

– введение правительствами стран мер по недопущению распространения COVID-19.

Кроме падения цен на мировых рынках из-за коронавируса, на инфляцию в Украине в сторону снижения будут давить конкурентные войны между странами-производителями нефти, которые недавно развернулись.

Ключевым предположением, которое правление принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Заключение новой программы с МВФ уменьшит уязвимость экономики Украины в период турбулентности на мировых рынках во времена пиковых выплат по государственному долгу. Также на восприятие Украины инвесторами будут влиять решения украинских судов об ответственности и обязательствах бывших владельцев неплатежеспособных банков перед государством. В то же время, распространение коронавируса может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине. Существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран может негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и осложнить привлечение финансирования", — утверждают в Нацбанке.

В НБУ сообщили, что актуальными остаются также другие риски:

– эскалация военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России;

– сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий;

– увеличение волатильности мировых цен на продукты питания, учитывая глобальные изменения климата.

"Таким образом, правление Национального банка принимало решение по учетной ставке в условиях, когда инфляционное давление ослабевает быстрее, чем ожидалось, а экономика нуждается в дальнейшей поддержке", — заключили в НБУ.

Напомним, 30 января правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11% годовых с 31 января 2020 года.

Ранее аналитики JP Morgan в январе 2020 года ожидали снижение учетной ставки НБУ с 13,5% годовых до 11% годовых, а в марте — до 10%.

12 декабря 2019 года правление Национального банка Украины на заседании приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года.