Политика 1 час назад

В Украине появится ипотека под 10% — Зеленский

Кроме того, по оценкам президента Владимира Зеленского, уже в мае Украина подпишет меморандум с МВФ относительно финансирования

Президент Владимир Зеленский. Фото: Facebook ОПУ Президент Владимир Зеленский. Фото: Facebook ОПУ
Президент Владимир Зеленский. Фото: Facebook ОПУ

В ближайшее время в Украине появится возможность покупать жилье в ипотеку под 10%. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, работа над этим шла практически год, но сейчас она вышла на финишную прямую. 

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"В ближайшее время в Украине впервые за многие годы будет ипотека для каждого гражданина Украины под 10%", — заявил он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что для помощи гражданам в кризисный момент уже заработала программа "5-7-9%", позволяющая брать кредиты под более низкие проценты.

"Программа "5-7-9" заработала. И мы дожмем банковскую систему, несмотря на то, что она у нас очень независима, и банки будут не настолько осторожными, выдавая кредиты населению, — заявил он. — Учетную ставку мы снизили почти за год с 18% до 8%. Сейчас я подпишу банковский закон — последнее условие для подписания меморандума между государством Украина и МВФ. Мы подпишем этот меморандум, я уверен, в мае. Затягивать нельзя."

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Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2571-д, который является последним условием МВФ для предоставления финансирования Украине. Однако в этот же день в Раде зарегистрировали 2 постановления, заблокировавшие подписание закона спикером парламента и президентом.

19 мая Верховная Рада Украины эти постановления отклонила, разблокировав закон для подписания спикером Верховной Рады и президентом Украины.

Законопроект №2571-д — это пул изменений в банковское законодательство, которые, в том числе, касаются судебных разбирательств вокруг решений Национального банка. Закон касается всех банков, которые обанкротились вследствие кризиса 2014-2015 годов.

Документ уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов действительно могут признать действия государства неправомерными, но не могут вернуть контроль над финучреждениями. При этом они могут претендовать на материальную компенсацию, но для этого должны доказать свои убытки с помощью международного аудитора. Предполагается, что закон прямо повлияет практически на все судебные процессы, которые идут вокруг национализации ПриватБанка.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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