В работе monobank произошел сбой

В работе monobank 30 сентября произошел сбой. В частности, трудности у клиентов онлайн-банка возникают при переводе средств.

"Сейчас наблюдаются неполадки в работе приложения и выписки. Платежи, которые вы совершали в последнее время, прошли успешно, но временно не отображаются в выписке. Не повторяйте их, пожалуйста", — значится в объявлении в приложении monobank.

Интернет-банк просит прощения за сложившуюся ситуацию и обещает все исправить в ближайшее время.

В свою очередь, служба поддержки клиентов в мессенджере Telegram также констатирует наличие неполадок в работе сервиса.

"Сейчас наблюдаются трудности при оплате картой, в связи с этим мы можем отвечать медленнее, чем обычно. Нам необходимо немного времени, чтобы все исправить", — гласит автоматический ответ бота на обращение к нему.

Причину же сбоя назвал в своем Telegram-канале сооснователь monobank Олег Гороховский.

"Краткосрочный сбой при оплатах картами Монобанка связан с нештатным обновлением платежной системы Mastercard. Прошу прощения у клиентов, которых мы подвели. Сейчас все работает в обычном режиме", — написал он.

Напомним также, что недавно monobank запустил услугу эквайринга. Таким образом новый продукт станет конкурентом для LiqPay, WayForPay, Fondy и других систем на рынке.