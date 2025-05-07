Конфискованный в Канаде российский самолет Ан-124 "Руслан" передадут Украине

Канада начала процесс конфискации транспортного самолета Ан-124 "Руслан", принадлежащего российской авиакомпании "Волга – Днепр". Он застрял в аэропорту Торонто с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина.

По ее словам, процедура конфискации проходит в рамках канадского закона о специальных экономических мерах.

"Это еще один важный шаг на пути к справедливости и восстановлению мира в Украине. Представление иска о конфискации самолета в суд — общий результат кропотливой работы сотрудников Министерства юстиции, МИД в тесном сотрудничестве с нашими партнерами", — подчеркнула Стефанишина.

Она рассказала, что прокуратура Канады обратилась в Высший суд Онтарио с ходатайством о конфискации российского самолета на основании документов, предоставленных украинской стороной.

В частности, Минюст передал канадским партнерам решение Высшего антикоррупционного суда от августа 2023 г. о применении санкций в виде взыскания в доход Украины активов подсанкционной "Волга — Днепр".

"Убеждена, все действия ведут к одному: "Руслан" в скором времени будет иметь новый дом — в Украине, где он будет служить на благо нашего государства. Благодарна Канаде за непоколебимую поддержку и решительные действия. Справедливость — это не просто слова, а конкретные шаги, которые мы сегодня видим", — отметила Стефанишина.

Напомним, что Канада стала первой страной, принявшей закон о процедуре конфискации российских активов в пользу Украины.