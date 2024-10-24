airBaltic запускает рейсы из Риги в ближайший к Украине польский аэропорт: почем билеты

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic с 8 ноября запускает рейсы по новому маршруту, который соединит польский Жешув с Ригой. Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечают в airBaltic, поскольку аэропорт "Жешу-Ясёнка" является самым близким к украинской границе польским аэропортом, открытие нового маршрута упростит путешествия для украинских путешественников в страны Балтии и Скандинавии.

В частности, будет проще добраться с пересадкой в Риге в Вильнюс, Таллинн, Осло, Хельсинки, Копенгаген и Стокгольм. Судя по сайту airBaltic, также из Жешува доступны билеты с пересадкой по таким направлениям как Берген, Биллунн, Гетеборг, Паланга, Рейкьявик и Турку.

Кроме того, среди направлений значатся Афины, Баку, Батуми, Берлин, Корфу, Дубай, Дюссельдорф, Дубровник, Ираклион, Ларнака, Малага, Мальта, Пальма-де-Майорка, Родос, Сплит, Тбилиси, Тель-Авив, Салоники.

Всего же airBaltic имеет более 130 маршрутов из Риги, Таллина, Вильнюса, Тампере и, сезонно, с Гран-Канарии, предлагая стыковку с большим количеством направлений в Европе, на Ближнем Востоке, Кавказе и в Северной Африке. До полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года airBaltic летала и в Украину, в частности, в Киев, Одессу и Львов.

По маршруту Жешув — Рига будут выполняться два рейса в неделю, пассажирам будет предлагаться два класса обслуживания – эконом и бизнес. Стоимость билетов начинается от 150 злотых в эконом-классе и 850 злотых в бизнес-классе.

Отметим, что аэропорт "Жешув-Ясенка" около столицы Подкарпатского воеводства расположен примерно в 100 км от украинской границы (КПП "Корчева — Краковец") и 170 километров от Львова.

В свою очередь, самым близким к Украине столичным иностранным аэропортом является аэропорт Кишинева, расположенный примерно в 180 километрах от Одессы, откуда с марта было запущено специальное автобусное сообщение для пассажиров авиарейсов.