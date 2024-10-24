airBaltic запускає рейси з Риги до найближчого до України польського аеропорту: яка ціна квитків

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic з 8 листопада розпочне рейси за новим маршрутом, що з'єднає польський Ряшів (Жешув) з Ригою. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Як зазначають у airBaltic, оскільки аеропорт "Ряшів-Ясьонка" є найближчим до українського кордону польським аеропортом, відкриття нового маршруту спроситить подорожі для українських мандрівників до країн Балтії та Скандинавії.

Зокрема, буде простіше дістатися з пересадкою в Ризі до Вільнюса, Таллінна, Осло, Гельсінкі, Копенгагена, Стокгольму тощо. Судячи з сайту airBaltic, також з Ряшева доступні квитки з пересадкою за такими напрямками як Берген, Біллунн, Гетеборг, Паланга, Рейк'явік і Турку.

Крім того, серед напрямків значаться Афіни, Баку, Батумі, Берлін, Корфу, Дубай, Дюссельдорф, Дубровник, Іракліон, Ларнака, Малага, Мальта, Пальма-де-Майорка, Родос, Спліт, Тбілісі, Тель-Авів, Салоніки.

Загалом зараз airBaltic має понад 130 маршрутів з Риги, Таллінна, Вільнюса, Тампере та, сезонно, з Гран-Канарії, пропонуючи стикування з великою кількістю напрямків в Європі, на Близькому Сході, Кавказі та в Північній Африці. До повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року airBaltic літала й до України, зокрема до Києва, Одеси та Львова.

За маршрутом Ряшів - Рига будуть виконуватися два рейси на тиждень, пасажирам пропонуватиметься два класи обслуговування – економ та бізнес. Вартість квитків починається від 150 злотих в економ-класі та 850 злотих у бізнес-класі.

Зазначимо, що аеропорт "Ряшів-Ясьонка" біля столиці Підкарпатського воєводства розташовано приблизно за 100 км від українського кордону (КПП "Корчова - Краковець") та 170 кілометрів від Львова.

В свою чергу, найближчим до України столичним іноземним аеропортом є аеропорт Кишинева, розташований приблизно у 180 кілометрах від Одеси, звідки з березня було запущено спеціальне автобусне сполучення для пасажирів авіарейсів.