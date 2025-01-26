В Украине могут возобновить работу аэропортов уже в 2025 году – Садовый

В 2025 году в Украине планируют возобновить авиасообщение и работу нескольких аэропортов, о чем заявил городской голова Львова Андрей Садовый. По его словам, для этого есть технические и организационные возможности, а также необходимое политическое решение.

Об этом он рассказал интервью изданию "Твой город".

" Однозначно, что в этом году в Украине начнут работать несколько аэропортов. Для этого есть технические и другие возможности. Должно быть политическое решение. Пожалуй, оно будет" , — заявил Садовый.

Мэр подчеркнул, что наличие страны на авиационной карте мира является важным фактором ее безопасности. Он привел пример Израиля, где во время войны аэропорт Тель-Авива работал в обычном режиме и стал ключевым пунктом связи с миром, а у всех самолетов еврейской авиакомпании есть спецоборудование для защиты от атак.

"И это была персональная ответственность. Слава Богу, никто ни один самолет не сбил. Все самолеты еврейской авиакомпании имеют спецоборудование под крыльями, которое применяется в случае, если есть какая-либо опасность атаки и т.д. выживать, жить во время войны", — рассказал он.

Садовый также отметил, что открытие аэропортов будет способствовать поддержке авиационной инфраструктуры даже в военных условиях.

Напомним, что в ноябре 2024 года иностранные медиа, в частности агентство Reuters, сообщали о длительных переговорах Украины с европейскими авиационными регуляторами и авиакомпаниями по возобновлению авиаперевозок.

Львовский аэропорт изучает возможность возобновления рейсов

В свою очередь, львовский аэропорт имени Даниила Галицкого ранее сообщал об изучении возможностей открытия рейсов гражданской авиации при условии обеспечения высоких стандартов безопасности для пассажиров, самолетов и инфраструктуры.

В аэропорту уже разработали операционный документ для эвакуации пассажиров и проводят тренировку соответствующих процедур.

"Руководство аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого постоянно проводит встречи с международными партнерами, экспертами, участниками авиационной деятельности, авиакомпаниями, правительственными организациями, международными авиационными организациями по безопасности и ассоциациями аэропортов с целью изучения и поиска путей восстановления гражданской авиации Украины", — отметили в компании.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что латвийская авиакомпания AirBaltic разработала план возобновления полетов в Украину в кратчайшие сроки после открытия воздушного пространства. Ранее AirBaltic выполняла рейсы из Киева, Львова и Одессы.