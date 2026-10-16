Россия атаковала магистральную энергосеть: в Ровно масштабные обесточения

Российская дроновая атака повредила объекты магистральной сети НЭК "Укрэнерго", задействованные в энергообеспечении Ровенской области. В результате в Ровно и близлежащих районах фиксируются масштабные обесточивания.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго".

Энергетики уже работают над тем, чтобы заживить обесточенных потребителей по резервным схемам.

Аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах начнут сразу после того, как это позволит ситуация безопасности.

В то же время, продолжаются восстановительные работы в Волынской области, в частности в Луцке. Сети, обеспечивающие электроснабжение города, также получили серьезные повреждения в результате российских дроновых атак минувшей ночью.

В "Укрэнерго" призвали потребителей, у которых есть электроэнергия, максимально сократить ее использование. Это должно помочь избежать дополнительных вынужденных ограничений во время вечернего пика потребления.

Напомним, 16 октября из-за российских атак и боевых действий без электроснабжения остались потребители Киева и десяти областей, в частности Волынской и Ровенской.