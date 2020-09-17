100 тысяч туристов и 40 млн грн в год: в Киеве представили стратегию развития киберспорта

Развитие киберспорта в Украине может привлечь в страну более 100 тысяч туристов и около 40 млн грн туристических сборов в год. Об этом заявил один из покупателей отеля "Днепр" Александр Кохановский во время официальной презентации Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации (UPEA), которая прошла 17 сентября 2020 года в Киеве.

По словам Кохановского, сегодня в стране киберспортом увлекаются около 1,8 млн человек — в основном мужчины в возрасте от 16 до 36 лет. При этом Украина входит в десятку самых "киберспортивных" стран, занимая в топе девятое место.

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Попасть к 2025 году в пятерку лидеров рейтинга должна помочь стратегия развития киберспорта в Украине на ближайшие пять лет — ее новосозданная организация представила во время мероприятия.

Стратегия предполагает развитие определенной экосистемы в стране, в которой будут задействованы сферы спорта, социума, науки, образования и инфраструктуры. В частности, в Ассоциации надеются построить многофункциональную киберспортивную арену, первый киберспортивный отель и сеть из 20 ультрасовременных компьютерных клубов по всей стране.

"Начнем с арены. Мы говорим о создании многофункциональной киберспортивной арены в Киеве, в центре города, на 10 тысяч человек, где будут проводиться не только киберспортивные мероприятия, но и концерты, выставки и спортивные мероприятия. В данный момент мы оцениваем инвестиции в этот объект в порядке $40 млн и построить ее можно в ближайшие 3-4 года", — рассказал Кохановский.

При этом он добавил, что первый в мире кибреспортивный отель будет построен на базе отеля "Днепр".

"Если в двух словах: это будет обычный отель, часть которого — 3-4 этажа — будут оснащены под киберспорт. Это будут тренировочные зоны для игроков, зоны, где они могут отдыхать и киберспортивный бар с небольшой сценой, где можно будет проводить небольшие события до 100 человек", — пояснил Кохановский.

Именно киберспортивные инфраструктурные объекты должны поспособствовать привлечению в Украину более 100 тысяч туристов в год, пополнению бюджета только за счет туристических сборов на 40 млн грн в год, а также развитию широкополосного интернета и продвижению страны как бренда.

Рассказал Кохановский и об экономических преимуществах запуска киберспортивной экосистемы. Речь идет о создании рабочих мест, увеличении части креативной и инновационной экономик в структуре ВВП Украины, дополнительных доходах в бюджет и увеличении прямых иностранных инвестиций.

"В систему, о которой мы сказали, нужно будет влить около $100 млн на создание всех инфраструктурных объектов. Такая же сумма может прийти, если не в 2-3 раза больше, от непрямых инвестиций. Когда люди будут смотреть на наш пример и инвестировать в объекты и развитие киберспортивных объектов", — подытожил он.

Глобально же к 2025 году в организации хотят достичь таких целей:

• повысить узнавание понятия "киберспорт" в Украине с 4,5% до 11%;

• привлечь в украинский киберспорт и гейминг инвестиции в размере до $20 млн/год;

• увеличить имеющуюся аудиторию более чем в два раза: случайных зрителей с 1,1 млн до 2,5 млн, киберспортивных энтузиастов с 0,7 млн до 1,3 млн;

• официально сделать киберспорт вторым по популярности после футбола;

• увеличить количество киберспортивных команд и игроков: профессиональных команд с 2 до 5, полупрофессиональных команд с 5 до 15, а профессиональных и полупрофессиональных игроков с 840 до 3000;

• увеличить количество проводимых международных киберспортивных турниров до 12 в год, проводить: 4 tier-2 турнира, 4 premier-турнира, 1 выставку-турнир, 1 чемпионат мира, 2 кубка Европы;

• открыть украиноязычные киберспортивные студии трансляции контента.

Напомним, ранее глава правления Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации Александр Кохановский заявил, что 95% пути по приватизации отеля "Днепр" пройдено и покупателям осталось только получить акции объекта.

Также он рассказал, что организация рассматривает в качестве киберспортивной арены, которая станет частью украинской инфраструктуры киберспорта, 6-7 площадок в двух-трех километрах от центра.

По его словам, это должна быть многофункциональная арена, на которой будут проводиться спортивные и киберспортивные мероприятия, а также концерты, выставки и конференции. При этом основным критерием для выбора объекта станет локация. Построить арену планируют в течение 3-4 лет, а вмещать она будет 10 тысяч человек.