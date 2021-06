Украинских киберспортсменов обвиняют в афере: что грозит талантливым новичкам?

Поклонники киберспорта замерли, ожидая разрешения одного из самых скандальных конфликтов последних лет: американская компания Valve должна решить судьбу украинской команды Akuma. Ее членов подозревают в мошенничестве. Проблемным стал турнир EPIC League CIS RMR 2021 по Counter-Strike, который завершился 1 июня. Молодые киберспортсмены лихо начали, но к концу оказались в эпицентре бури.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор разобрался в деталях скандала, а также выяснил, что может грозить ребятам из Akuma.

Прошедший турнир интересен игрокам по двум причинам. Во-первых, сумма призовых составила $40 тысяч, из которых $15 тысяч получает победитель. Во-вторых, он позволяет заработать квалификационные балы на PGL Major Stockholm 2021 — первый с 2019 года чемпионат мира по Counter-Strike. Он запланирован на октябрь-ноябрь этого года, а его призовой фонд составит $2 млн.

Проблемы начались еще до открытия RMR-турнира. Оказалось, что его организатор, российская компания Epic Esports Events, и одна из команд-участниц Virtus.Pro входят в один холдинг. Из-за конфликта интересов EEE пришлось фактически передать полномочия Федерации компьютерного спорта РФ. А после открытия турнира зрители раскритиковали EEE и студию RuHub (комментирует, анализирует и освещает матчи) за качество трансляции.

Но для украинского зрителя киберспортивное событие началось эффектно. Молодая украинская команда Akuma катком прошлась по групповому этапу, а потом прорвалась в финал верхней турнирной сетки, уничтожив при этом звезд из Virtus.pro и Natus Vincere (NaVi). Последним не помог даже Александр S1mple Костылев, который считается одним из лучших игроков в мире. Капитан Akuma Александр Psycho Злобин отметил, что "было приятно победить топ-2 команду в мире", а "S1mple сыграл свою худшую игру".

В финале акумовцы проиграли клубу Gambit Esports со счетом 2:0 и стали на турнире третьими, заработав $5 тысяч и 1400 очков квалификации. Но вокруг них уже начинался скандал. Поначалу были просто подозрения. Зрители засомневались, что молодая команда может так легко обойти опытные коллективы: еще в начале мая Akuma была 138-й в ключевом рейтинге дисциплины. Вскоре энтузиасты, проанализировав записи, заметили подозрительное: в ситуациях, когда решался исход матча, игроки Akuma частенько смотрели в левый верхний угол экрана. Такое поведение похоже на использование радархака — программы, помогающей обнаружить противника на больших расстояниях.

Киберспортсмены в стороне не остались: высказались практически все, кто имел хоть какое-то отношение к турниру. Тренер NaVi по CS:GO Андрей Городенский публично обвинил Akuma в читерстве, сделав акцент на игроке Сергей Sergiz Атаманчук.

"Перед матчем мы проанализировали много их записей, так как не хотели им проигрывать. Этот парень всегда пушит некоторые позиции. В нашей игре он постоянно делал это, но только тогда, когда мы на него не смотрели. А потом то же самое повторилось в его игре против Virtus.pro. После этого появились эти клипы с радаром и посыпались обвинения", — рассказал он на подкасте HLTV.org.

Городенский добавил, что в ходе игры сложилось впечатление, будто команда оппонентов знала, как работать против NaVi. Хотя представители Akuma признались, что не готовились к матчу. По словам тренера, пазл сложился после появления повторов и лучших моментов турнира: "Возможно, это просто брак игрового стиля, но в этих ситуациях игрок слишком часто смотрит на радар, будто проверяет, что происходит и где именно. Таких клипов немало, они очень странные. Слишком много подозрительных моментов, чтобы это игнорировать. Это прецедент".

Позже инсайдер CS:GO Алексей Бирюков заявил, что один из администраторов турнира общался с Akuma и при этом судил матчи команды, которые позже были признаны сфальсифицированными. Публиковать доказательства Бирюков отказался, но пообещал предоставить их тем, кто сможет решить ситуацию. Совсем скоро эксперты даже описали возможную схему мошенничества: администраторы турнира за деньги транслируют игровой поток с их сервера на закрытый стрим одной из команд. Благодаря этому ее игроки знают, где находятся оппоненты.

Киберспортивный комментатор Виталий Волочай уверен, что схема администраторами лишь малая часть проблемы. Он напомнил, что все игры по Dota или Counter-Strike представляют огромный интерес для компаний, собирающих информацию: организаторы дают провайдеру картинку без задержки, а на стрим выводят с задержкой, и это нормальная практика, существующая десятки лет.

"Трейдеры эксклюзивно скупают данные у турнирных операторов, обрабатывают и очень дорого продают букмекерам, чтобы те имели небольшое, но преимущество. Большие и белые букмекеры типа GGbet, Parimatch или "Пиннакл" покупают эту дату и на ее основе строят свою линию. Но есть мелкие турниры и организаторы, продающие информацию за бесценок. И вот тогда провайдеры, чтобы отбить затраты, всем ее продают", — написал Волочай у себя в Telegram-канале.

В самой Akuma не согласны с обвинениями. Дмитрий SENSEi Шворак разобрал одно из видеодоказательств, отметив, что он готов ехать на офлайн-турнир и там доказывать свою правоту. А проблемы, по словам спортсмена, появились из-за того, что "собрались друзья и такие: нам эта команда не нужна, нужно ее мошнить".

Официальный ответ на обвинения в нечестной игре Шворак опубликовал у себя на странице в Twitter: "Мне смешно комментировать взгляды на радар, так как я это делаю неосознанно, обрабатываю инфу, а также просто думаю в клатч-ситуации. Наверно, это иногда мне мешает, но есть много моментов, когда это помогает. Мы уже попросили организаторов провести полную проверку и готовы к сотрудничеству, так как скрывать нам нечего".

В ходе разбирательства выяснилась еще одна проблема турнира: организаторы не вели запись переговоров команды и не ставили дополнительных античитов (автоматизированные системы для обнаружения читов на компьютерах у игроков). После этого 15 из 16 команд турнира написали открытое письмо Valve с пожеланием разобраться в ситуации. Они попросили разработчиков привлечь Комиссию по добросовестности в киберспорте (ESIC) и на будущее разработать четкие протоколы.

"Мы считаем, что на предстоящих турнирах, независимо от результатов расследования, необходимо учитывать следующие требования: поставщики данных могут продавать данные только с задержкой в 20-30 секунд; все команды во всех матчах должны делать записи разговоров в TeamSpeak; в GOTV должна быть 120-секундная задержка; кроме камер напротив каждого игрока также должна быть установлена общая камера, которая захватывает картину всего сетапа игрока; необходим дополнительный античит кроме VAC", — говорится в обращении.

Федерация компьютерного спорта РФ отреагировала на письмо и обратила внимание, что все "подозрения подкреплялись исключительно интерпретацией действий игроков команды Akuma в ходе просмотра матчей и записей".

"Проведенное нами расследование не выявило подтверждений, указывающих на правдивость подозрений. Если кто-то располагает достоверной информацией об обратном, просим связаться с нами. Как уже подчеркивалось ранее, мы готовы к повторному расследованию в случае появления новых данных", — отметили российские чиновники.

Новый поворот история получила в среду, 9 июня, когда ESIC опубликовала официальное заявление. Оно было не об использовании радархака или нечестной игре с помощью стрима на сторонний сервер. Комиссия по добросовестности нашла признаки 322 — в киберспорте так называют преднамеренный проигрыш матча с целью выиграть на ставке против себя.

Через глобальную сеть оповещений о подозрительных ставках Комиссия обнаружила, что генеральный директор другой украинской киберспортивной организации Project X Александр Шишко делал множество ставок на подозрительные матчи. В том числе и "точные предматчевые ставки на исход "Virtus Pro против Akuma". Команда Akuma вышла именно из Project X. До окончательного решения разработчиков ESIC рекомендовала турнирным операторам не принимать заявки от украинской команды.

